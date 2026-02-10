Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Владимир Литвинцев стартует в короткой программе на Олимпиаде в Италии

    В итальянских городах Милан и Кортина-д"Ампеццо, принимающих XXV зимние Олимпийские игры, сегодня состоятся соревнования по нескольким видам спорта.

    Как сообщает Report, азербайджанский фигурист Владимир Литвинцев начнет выступление в короткой программе. Соревнования по этому виду стартуют в 18:30 по бакинскому времени.

    В течение дня также пройдут состязания по горнолыжному спорту, биатлону, лыжным гонкам, керлингу, фигурному катанию, фристайлу, хоккею, санному спорту, лыжному двоеборью, шорт-треку, скелетону и прыжкам с трамплина.

    Еще одна представительница Азербайджана - Анастасия Папатома - 15 февраля выступит в гигантском слаломе, а спустя три дня поборется в дисциплине слалом. Соревнования состоятся на одном из самых известных горнолыжных курортов Италии - в Кортина-д"Ампеццо.

    Отметим, что XXV зимние Олимпийские игры завершатся 22 февраля.

    Qış Olimpiya Oyunları: Azərbaycan idmançısı mübarizəyə başlayır
    Лента новостей