Владимир Литвинцев стартует в короткой программе на Олимпиаде в Италии

В итальянских городах Милан и Кортина-д"Ампеццо, принимающих XXV зимние Олимпийские игры, сегодня состоятся соревнования по нескольким видам спорта.

Как сообщает Report, азербайджанский фигурист Владимир Литвинцев начнет выступление в короткой программе. Соревнования по этому виду стартуют в 18:30 по бакинскому времени.

В течение дня также пройдут состязания по горнолыжному спорту, биатлону, лыжным гонкам, керлингу, фигурному катанию, фристайлу, хоккею, санному спорту, лыжному двоеборью, шорт-треку, скелетону и прыжкам с трамплина.

Еще одна представительница Азербайджана - Анастасия Папатома - 15 февраля выступит в гигантском слаломе, а спустя три дня поборется в дисциплине слалом. Соревнования состоятся на одном из самых известных горнолыжных курортов Италии - в Кортина-д"Ампеццо.

Отметим, что XXV зимние Олимпийские игры завершатся 22 февраля.