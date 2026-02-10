На Байкале автомобиль провалился под лед, погибли два человека

Нарушение правил безопасности при выезде на лед привело к провалу автомобиля и гибели двух человек на Байкале.

Как передает Report, об этом сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.

Вечером в понедельник спасателям поступила информация о провале под лед автомобиля Toyota Raktis в акватории озера Байкал.

По данным МЧС, водитель нарушил запрет выезда на лед вне ледовых переправ, двигаясь по заливу Усть-Анга. Примерно в двух километрах от берега автомобиль ушел под воду.

"В салоне находились четыре человека. Двоим из них удалось выбраться из тонущей машины, еще двое, мужчина 1991 года рождения и женщина 1989 года рождения, сделать этого не смогли", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в месте провала дно неоднородное, имеются скальные выступы. Глубина составляет от 100 до 400 метров. Поисковые работы продолжаются. СК начал доследственную проверку.