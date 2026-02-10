Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    На Байкале автомобиль провалился под лед, погибли два человека

    В регионе
    • 10 февраля, 2026
    • 10:07
    На Байкале автомобиль провалился под лед, погибли два человека

    Нарушение правил безопасности при выезде на лед привело к провалу автомобиля и гибели двух человек на Байкале.

    Как передает Report, об этом сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.

    Вечером в понедельник спасателям поступила информация о провале под лед автомобиля Toyota Raktis в акватории озера Байкал.

    По данным МЧС, водитель нарушил запрет выезда на лед вне ледовых переправ, двигаясь по заливу Усть-Анга. Примерно в двух километрах от берега автомобиль ушел под воду.

    "В салоне находились четыре человека. Двоим из них удалось выбраться из тонущей машины, еще двое, мужчина 1991 года рождения и женщина 1989 года рождения, сделать этого не смогли", - говорится в сообщении.

    В ведомстве отметили, что в месте провала дно неоднородное, имеются скальные выступы. Глубина составляет от 100 до 400 метров. Поисковые работы продолжаются. СК начал доследственную проверку.

    Байкал гололед Россия ДТП жертвы
    Ты - Король

    Последние новости

    10:07

    На Байкале автомобиль провалился под лед, погибли два человека

    В регионе
    09:57

    Владимир Литвинцев стартует в короткой программе на Олимпиаде в Италии

    Индивидуальные
    09:53

    АЖД: В связи с нестабильной погодой принимаются превентивные меры

    Инфраструктура
    09:52

    Стоимость азербайджанской нефти превысила $71

    Энергетика
    09:49
    Фото

    Азербайджан обсудил в Эр-Рияде расширение партнерства с мировыми оборонными компаниями

    Армия
    09:46

    Золото подешевело в ожидании данных о розничных продажах в США

    Финансы
    09:40
    Фото

    В Гусаре начато восстановление заброшенного водохранилища

    Инфраструктура
    09:40

    В США в результате стрельбы в учебном заведении ученик получил ранение

    Другие страны
    09:38

    Хуш Чокси: Компании из США заинтересованы в участии в тендерах в Азербайджане

    Бизнес
    Лента новостей