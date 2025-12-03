Azərbaycanda qrip əleyhinə peyvənd olunanların sayı açıqlanıb
- 03 dekabr, 2025
- 14:32
Payız-qış mövsümünün başlanması ilə əlaqədar oktyabrın 8-dən dekabrın 2-dək TƏBİB-in tabeliyində olan tibb müəssisələrində ümumilikdə 28 min 267 nəfər qrip əleyhinə peyvənd olunub.
Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq TƏBİB-dən məlumat verilib.
Bildirilib ki, onlardan 0-17 yaş aralığı 3 450 nəfər, 18-59 yaş aralığı 20 011 nəfər, 60 yaş və yuxarı isə 4 806 nəfərdir.
Qeyd edək ki, Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən ölkəyə gətirilən yüksək keyfiyyətli qrip əleyhinə peyvəndlər Fransa istehsalı olan "Sanofi Pasteur" şirkətinə məxsusdur. Qrip əleyhinə peyvənd olunmaq istəyən vətəndaşlar regionlar üzrə rayon mərkəzi xəstəxanalarına, Bakı şəhəri üzrə isə ambulator-poliklinik xidmət göstərən ilkin səhiyyə müəssisələrinə müraciət edə bilər.
Xatırladaq ki, peyvəndlənmə könüllülük prinsipi əsasında aparılır.