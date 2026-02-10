АЖД: В связи с нестабильной погодой принимаются превентивные меры

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) принимает необходимые превентивные меры в связи с нестабильной погодой.

Об этом Report сообщили в АЖД.

Согласно информации, на железнодорожных вокзалах, станциях и остановках по всей стране персонал работает без перерыва для обеспечения безопасного движения поездов и пассажиров, на платформах уложены специальные покрытия.

"В настоящее время поезда продолжают движение по графику. Призываем пассажиров быть внимательными при передвижении по платформам и пересекать железнодорожные пути через соответствующие переходы", - говорится в сообщении.