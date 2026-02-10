Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Инфраструктура
    • 10 февраля, 2026
    • 09:53
    АЖД: В связи с нестабильной погодой принимаются превентивные меры

    ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) принимает необходимые превентивные меры в связи с нестабильной погодой.

    Об этом Report сообщили в АЖД.

    Согласно информации, на железнодорожных вокзалах, станциях и остановках по всей стране персонал работает без перерыва для обеспечения безопасного движения поездов и пассажиров, на платформах уложены специальные покрытия.

    "В настоящее время поезда продолжают движение по графику. Призываем пассажиров быть внимательными при передвижении по платформам и пересекать железнодорожные пути через соответствующие переходы", - говорится в сообщении.

