В Гусаре начато восстановление заброшенного водохранилища

В Гусарском районе начаты работы по восстановлению водохранилища "Бяневшя гёлю" (Bənövşə gölü), которое не эксплуатировалось с 2016 года и за последние десять лет превратилось в заболоченную территорию.

Как сообщает Report со ссылкой на Госагентство водных ресурсов Азербайджана, водохранилище эксплуатировалось с 1982 по 2016 год, однако после завершения проекта "Реконструкция систем водоснабжения и канализации в малых городах" осталось без использования и пересохло. В настоящее время начаты работы по его восстановлению.

По данным агентства, восстановление водохранилища является не только инфраструктурным проектом, но и инициативой социальной значимости. В результате реализации проекта планируется существенно улучшить обеспечение питьевой водой более 11 тысяч жителей семи сел района.

На первом этапе предусмотрены очистка водохранилища от ила и наносов, восстановление бетонного покрытия в необходимых местах, обновление водопроводной линии, установка защитного ограждения и другие работы.