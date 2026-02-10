Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    В Гусаре начато восстановление заброшенного водохранилища

    Инфраструктура
    • 10 февраля, 2026
    • 09:40
    В Гусаре начато восстановление заброшенного водохранилища

    В Гусарском районе начаты работы по восстановлению водохранилища "Бяневшя гёлю" (Bənövşə gölü), которое не эксплуатировалось с 2016 года и за последние десять лет превратилось в заболоченную территорию.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госагентство водных ресурсов Азербайджана, водохранилище эксплуатировалось с 1982 по 2016 год, однако после завершения проекта "Реконструкция систем водоснабжения и канализации в малых городах" осталось без использования и пересохло. В настоящее время начаты работы по его восстановлению.

    По данным агентства, восстановление водохранилища является не только инфраструктурным проектом, но и инициативой социальной значимости. В результате реализации проекта планируется существенно улучшить обеспечение питьевой водой более 11 тысяч жителей семи сел района.

    На первом этапе предусмотрены очистка водохранилища от ила и наносов, восстановление бетонного покрытия в необходимых местах, обновление водопроводной линии, установка защитного ограждения и другие работы.

    Qusarda "Bənövşə gölü" su anbarında yenidənqurma işlərinə başlanılıb
    Reconstruction begins at Banovsha Golu reservoir in Azerbaijan's Qusar
    

    

    Лента новостей