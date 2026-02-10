Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Финансы
    • 10 февраля, 2026
    • 09:46
    Золото подешевело в ожидании данных о розничных продажах в США

    Биржевая стоимость золота после коррекционного преодоления накануне отметки в $5 тыс. за тройскую унцию во вторник снизилась в ожидании в том числе данных о розничных продажах в США.

    Как передает Report, это следует из данных торгов.

    Цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опустилась на $27,54 относительно предыдущего закрытия, или на 0,54%, до $5 051,86 за тройскую унцию.

    Мартовский фьючерс на серебро подешевело на 1,62% - до $80,9 за унцию. Во вторник инвесторы будут оценивать данные о розничных продажах в США. Аналитики ожидают, что их объем в стране в декабре увеличился на 0,4% по отношению к ноябрю.

    Экономические данные принимаются во внимание Федеральной резервной системой (ФРС) США. Решения регулятора отражаются на курсе доллара, который регулирует спрос на золото держателей других иностранных валют.

