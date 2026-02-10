Золото подешевело в ожидании данных о розничных продажах в США

Биржевая стоимость золота после коррекционного преодоления накануне отметки в $5 тыс. за тройскую унцию во вторник снизилась в ожидании в том числе данных о розничных продажах в США.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опустилась на $27,54 относительно предыдущего закрытия, или на 0,54%, до $5 051,86 за тройскую унцию.

Мартовский фьючерс на серебро подешевело на 1,62% - до $80,9 за унцию. Во вторник инвесторы будут оценивать данные о розничных продажах в США. Аналитики ожидают, что их объем в стране в декабре увеличился на 0,4% по отношению к ноябрю.

Экономические данные принимаются во внимание Федеральной резервной системой (ФРС) США. Решения регулятора отражаются на курсе доллара, который регулирует спрос на золото держателей других иностранных валют.