Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    В США в результате стрельбы в учебном заведении ученик получил ранение

    Другие страны
    • 10 февраля, 2026
    • 09:40
    В США в результате стрельбы в учебном заведении ученик получил ранение

    В результате стрельбы в учебном заведении в Роквилле (штат Мэриленд) ученик получил ранение.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал АВС.

    Пострадавшему 16 лет. Он был госпитализирован, сейчас его жизнь вне опасности. Стрелявшего оперативно задержали. Им оказался 16-летний ученик этой же школы.

    Причины инцидента выясняются.

    США стрельба школа
    Ты - Король

    Последние новости

    10:07

    На Байкале автомобиль провалился под лед, погибли два человека

    В регионе
    09:57

    Владимир Литвинцев стартует в короткой программе на Олимпиаде в Италии

    Индивидуальные
    09:53

    АЖД: В связи с нестабильной погодой принимаются превентивные меры

    Инфраструктура
    09:52

    Стоимость азербайджанской нефти превысила $71

    Энергетика
    09:49
    Фото

    Азербайджан обсудил в Эр-Рияде расширение партнерства с мировыми оборонными компаниями

    Армия
    09:46

    Золото подешевело в ожидании данных о розничных продажах в США

    Финансы
    09:40
    Фото

    В Гусаре начато восстановление заброшенного водохранилища

    Инфраструктура
    09:40

    В США в результате стрельбы в учебном заведении ученик получил ранение

    Другие страны
    09:38

    Хуш Чокси: Компании из США заинтересованы в участии в тендерах в Азербайджане

    Бизнес
    Лента новостей