В США в результате стрельбы в учебном заведении ученик получил ранение

В результате стрельбы в учебном заведении в Роквилле (штат Мэриленд) ученик получил ранение.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал АВС.

Пострадавшему 16 лет. Он был госпитализирован, сейчас его жизнь вне опасности. Стрелявшего оперативно задержали. Им оказался 16-летний ученик этой же школы.

Причины инцидента выясняются.