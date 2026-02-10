Азербайджан обсудил в Эр-Рияде расширение партнерства с мировыми оборонными компаниями

Министр оборонной промышленности Азербайджана Вугар Мустафаев в рамках международной выставки World Defence Show 2026 в Эр-Рияде обсудил расширение партнерства с руководителями крупных оборонных структур и компаний из различных стран.

Об этом Report сообщили в министерстве.

В частности, министр встретился с заместителем председателя Комитета оборонной промышленности Турции Гёкханом Учаром, генеральным директором Системы оборонной промышленности Судана Миргани Идрисом Сулейманом, а также с руководителями компаний ST Engineering (Сингапур), Colt CZ (Чехия), ALIT и CETCI (Китай), BAYKAR, TUSAŞ и HAVELSAN (Турция), а также Trillium (США).

Стороны обсудили текущее сотрудничество, изучение международного опыта, глобальные тенденции в отрасли, внедрение современных инновационных технологий и вопросы развития промышленного потенциала.

Была подчеркнута значимость расширения партнерств, а также роль подобных международных площадок как эффективного механизма для обмена опытом и профессионального диалога.