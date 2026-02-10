Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Азербайджан обсудил в Эр-Рияде расширение партнерства с мировыми оборонными компаниями

    Армия
    • 10 февраля, 2026
    • 09:49
    Азербайджан обсудил в Эр-Рияде расширение партнерства с мировыми оборонными компаниями

    Министр оборонной промышленности Азербайджана Вугар Мустафаев в рамках международной выставки World Defence Show 2026 в Эр-Рияде обсудил расширение партнерства с руководителями крупных оборонных структур и компаний из различных стран.

    Об этом Report сообщили в министерстве.

    В частности, министр встретился с заместителем председателя Комитета оборонной промышленности Турции Гёкханом Учаром, генеральным директором Системы оборонной промышленности Судана Миргани Идрисом Сулейманом, а также с руководителями компаний ST Engineering (Сингапур), Colt CZ (Чехия), ALIT и CETCI (Китай), BAYKAR, TUSAŞ и HAVELSAN (Турция), а также Trillium (США).

    Стороны обсудили текущее сотрудничество, изучение международного опыта, глобальные тенденции в отрасли, внедрение современных инновационных технологий и вопросы развития промышленного потенциала.

    Была подчеркнута значимость расширения партнерств, а также роль подобных международных площадок как эффективного механизма для обмена опытом и профессионального диалога.

    Вугар Мустафаев оборонная промышленность Эр-Рияд выставка World Defence Show 2026
    Фото
    Vüqar Mustafayev Ər-Riyaddakı hərbi sərgidə görüşlər keçirib
    Ты - Король

    Последние новости

    10:07

    На Байкале автомобиль провалился под лед, погибли два человека

    В регионе
    09:57

    Владимир Литвинцев стартует в короткой программе на Олимпиаде в Италии

    Индивидуальные
    09:53

    АЖД: В связи с нестабильной погодой принимаются превентивные меры

    Инфраструктура
    09:52

    Стоимость азербайджанской нефти превысила $71

    Энергетика
    09:49
    Фото

    Азербайджан обсудил в Эр-Рияде расширение партнерства с мировыми оборонными компаниями

    Армия
    09:46

    Золото подешевело в ожидании данных о розничных продажах в США

    Финансы
    09:40
    Фото

    В Гусаре начато восстановление заброшенного водохранилища

    Инфраструктура
    09:40

    В США в результате стрельбы в учебном заведении ученик получил ранение

    Другие страны
    09:38

    Хуш Чокси: Компании из США заинтересованы в участии в тендерах в Азербайджане

    Бизнес
    Лента новостей