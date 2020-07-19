Названо число подключенных к аппаратам ИВЛ пациентов

В Азербайджане число больных коронавирусом, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), достигло 55.

В Азербайджане число больных коронавирусом, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), достигло 55.

Об этом Report передает со ссылкой на Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Отмечается, что число пациентов в отделениях реанимации составляет 340.

В стране зафиксировано 27 521 фактов заражения. 18 967 человек выздоровели, 354 скончались, 8 200 продолжают лечение в больницах особого режима.

За последние сутки проведено 8 095 тестов, количество проведенных за прошедший период тестов достигло 627 881.