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Report Georgia

Названо число подключенных к аппаратам ИВЛ пациентов

Названо число подключенных к аппаратам ИВЛ пациентов В Азербайджане число больных коронавирусом, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), достигло 55.
Здравоохранение
19 июля 2020 г. 21:35
Названо число подключенных к аппаратам ИВЛ пациентов

В Азербайджане число больных коронавирусом, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), достигло 55.

Об этом Report передает со ссылкой на Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Отмечается, что число пациентов в отделениях реанимации составляет 340.

В стране зафиксировано 27 521 фактов заражения. 18 967 человек выздоровели, 354 скончались, 8 200 продолжают лечение в больницах особого режима.

За последние сутки проведено 8 095 тестов, количество проведенных за прошедший период тестов достигло 627 881.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda süni tənəffüs cihazında olan koronavirus xəstələrinin sayı azalıb

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