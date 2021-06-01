О нас
Report Georgia
Аудио новости

Названа замедляющая старение ягода

Названа замедляющая старение ягода Врач-диетолог Ольга Кораблева назвала клубнику одной из самых полезных ягод.
Здоровье
1 июня 2021 г. 06:50
Названа замедляющая старение ягода

Врач-диетолог Ольга Кораблева назвала клубнику одной из самых полезных ягод.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, клубника может благотворно влиять на давление и замедляет старение.

Специалист отметила, что в клубнике мало сахарозы и всего 40 калорий на 100 граммов продукта. Ее гликемический индекс – 32: то есть ягода разрешена при сахарном диабете. "Клубника – легкое мочегонное: она выводит из организма соли и косвенно способствует нормализации давления. Однако важно не переедать: за один раз можно съесть не более двух стаканов", – сказала в интервью РИА Новости Ольга Кораблева.

"Клубника полезна в свежем виде – в ягоде много витамина С, который является мощным антиоксидантом, то есть замедляет старение организма, важен для иммунитета и помогает усваиваться железу. Однако учтите, что аскорбиновая кислота разрушается при термообработке, и клубнику лучше не замораживать, а употреблять свежей, в день покупки. Фолиевая кислота (или витамин В9), которая входит в состав клубники, благотворно влияет на нервную систему и способствует регенерации тканей", – отметила диетолог.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Солдат пенитенциарной службы покончил жизнь самоубийством
Солдат пенитенциарной службы покончил жизнь самоубийством
31 мая 2021 г. 11:13
Киевская полиция задержала сбежавшего из суда азербайджанца
ФотоКиевская полиция задержала сбежавшего из суда азербайджанца
30 мая 2021 г. 16:16
Мамед Эмин Расулзаде был в Тбилиси за 3 года до провозглашения АДР - ФОТО
ФотоМамед Эмин Расулзаде был в Тбилиси за 3 года до провозглашения АДР - ФОТО
27 мая 2021 г. 14:01
Турецкий министр посетит освобожденные от оккупации территории Азербайджана
Турецкий министр посетит освобожденные от оккупации территории Азербайджана
27 мая 2021 г. 11:39
Назначен новый резидент-координатор ООН в Азербайджане
Назначен новый резидент-координатор ООН в Азербайджане
26 мая 2021 г. 14:46
Губернатор Полтавской области: Мы очень ценим отношение Азербайджана к Украине
Губернатор Полтавской области: Мы очень ценим отношение Азербайджана к Украине
26 мая 2021 г. 10:00
Губернатор Полтавской области: Мы не можем забыть трагические события в Ходжалы - ВИДЕО
Губернатор Полтавской области: Мы не можем забыть трагические события в Ходжалы - ВИДЕО
25 мая 2021 г. 10:26
Швыдкой: В ЮНЕСКО убедятся, что все заявления Ильхама Алиева о памятниках культуры выполняются
Швыдкой: В ЮНЕСКО убедятся, что все заявления Ильхама Алиева о памятниках культуры выполняются
24 мая 2021 г. 17:46
Михаил Швыдкой: Уход Таира Салахова - огромная потеря для искусства двух стран
Михаил Швыдкой: Уход Таира Салахова - огромная потеря для искусства двух стран
22 мая 2021 г. 18:29
Парламент утвердит решение об объявлении Шуши культурной столицей Азербайджана - ЭКСКЛЮЗИВ
Парламент утвердит решение об объявлении Шуши культурной столицей Азербайджана - ЭКСКЛЮЗИВ
21 мая 2021 г. 15:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi