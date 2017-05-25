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    Названа статистика больных зобом в Азербайджане

    Бабек Салек: 1,5 млн человек в мире живут с риском заболеть зобом

    Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ "На 1 января этого года на учет в диспансере взято 16 986 людей, страдающих заболеваниями щитовидной железы".

    Как сообщает Report, об этом заявил замдиректора Республиканского эндокринологического диспансера министерства здравоохранения Бабек Салек.

    По его словам, в мире свыше 665 млн человек страдают йододефицитом и зобом: "А 1,5 млн человек живут с риском заболеть зобом. Ежегодно статистика заболеваний щитовидной железы возрастает на 5%. Иногда больные не обращаются к врачам, чтобы избежать регистрации. Число больных зобом в Азербайджане намного выше статистических данных".

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