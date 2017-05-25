Названа статистика больных зобом в Азербайджане

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ "На 1 января этого года на учет в диспансере взято 16 986 людей, страдающих заболеваниями щитовидной железы".

Как сообщает Report, об этом заявил замдиректора Республиканского эндокринологического диспансера министерства здравоохранения Бабек Салек.

По его словам, в мире свыше 665 млн человек страдают йододефицитом и зобом: "А 1,5 млн человек живут с риском заболеть зобом. Ежегодно статистика заболеваний щитовидной железы возрастает на 5%. Иногда больные не обращаются к врачам, чтобы избежать регистрации. Число больных зобом в Азербайджане намного выше статистических данных".