Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    Названа ​​причина сокращения средств, выделенных Фонду ОМС

    Здоровье
    • 28 октября, 2025
    • 11:45
    Названа ​​причина сокращения средств, выделенных Фонду ОМС

    Государственное агентство обязательного медицинского страхования (ОМС) назвало причину сокращения средств, выделенных Фонду ОМС в бюджете следующего года.

    В ответ на запрос Report в Госагентстве отметили, что средства, выделяемые на здравоохранение, из года в год увеличиваются.

    Согласно информации, расходы на здравоохранение в сводном бюджете на 2026 год определены в размере 3 млрд 582 млн манатов, что на 1 млрд 58 млн манатов (42%) больше, чем в 2024 году, и на 222 млн манатов (7%) больше, чем в 2025 году.

    За последние 5 лет общие расходы на здравоохранение увеличились на 2,2 млрд манатов (в 2,5 раза) в абсолютном выражении.

    Отмечено. что изменение объема средств, выделяемых Фонду ОМС, также предполагает финансирование за счет имеющихся резервов. Так, в 2026 году была проведена диверсификация доходов в целях финансирования расходов Фонда ОМС, и необходимое финансирование было полностью обеспечено за счет взносов ОМС, а также средств, выделяемых из госбюджета, и резервных средств фонда, сформированных в предыдущие годы.

    Госагентство ОМС планирует расширить в следующем году финансирование, а также список медуслуг, оказываемых гражданам в рамках пакета услуг.

    ОМС бюджет финансирование
    Büdcədən icbari tibbi sığorta fonduna ayrılan vəsaitin azalmasının səbəbi açıqlanıb

    Последние новости

    12:27

    В Баку пройдет фестиваль "Цвет разнообразия"

    Религия
    12:25
    Фото

    Президент Ильхам Алиев открыл предприятие по переработке ячменя Promalt в Имишли

    Внутренняя политика
    12:22
    Фото

    На станции метро "Улдуз" создан мемориал жертвам трагедии 1995 года

    Внутренняя политика
    12:14

    В Грузии оппозиционные депутаты вернулись в парламент после годичного перерыва

    В регионе
    12:13

    В Киев прибыл глава МИД Нидерландов

    Другие страны
    12:11

    Улугбек Хасанов: Узбекистан разрабатывает национальную стратегию страхования от природных катастроф

    Финансы
    12:09

    Роман Андарак: Азербайджан оказал гумпомощь энергосистеме Украины на 15 млн долларов

    В регионе
    12:03
    Фото

    Президент ознакомился с деятельностью предприятия по производству фильтров для воды в Сабирабаде

    Внутренняя политика
    11:58
    Фото
    Видео

    В Баку простились с шехидом I Карабахской войны Мубаризом Шахмуровым

    Внутренняя политика
    Лента новостей