Названа ​​причина сокращения средств, выделенных Фонду ОМС

Государственное агентство обязательного медицинского страхования (ОМС) назвало причину сокращения средств, выделенных Фонду ОМС в бюджете следующего года.

В ответ на запрос Report в Госагентстве отметили, что средства, выделяемые на здравоохранение, из года в год увеличиваются.

Согласно информации, расходы на здравоохранение в сводном бюджете на 2026 год определены в размере 3 млрд 582 млн манатов, что на 1 млрд 58 млн манатов (42%) больше, чем в 2024 году, и на 222 млн манатов (7%) больше, чем в 2025 году.

За последние 5 лет общие расходы на здравоохранение увеличились на 2,2 млрд манатов (в 2,5 раза) в абсолютном выражении.

Отмечено. что изменение объема средств, выделяемых Фонду ОМС, также предполагает финансирование за счет имеющихся резервов. Так, в 2026 году была проведена диверсификация доходов в целях финансирования расходов Фонда ОМС, и необходимое финансирование было полностью обеспечено за счет взносов ОМС, а также средств, выделяемых из госбюджета, и резервных средств фонда, сформированных в предыдущие годы.

Госагентство ОМС планирует расширить в следующем году финансирование, а также список медуслуг, оказываемых гражданам в рамках пакета услуг.