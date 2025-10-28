İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Büdcədən icbari tibbi sığorta fonduna ayrılan vəsaitin azalmasının səbəbi açıqlanıb

    Sağlamlıq
    • 28 oktyabr, 2025
    • 10:14
    Büdcədən icbari tibbi sığorta fonduna ayrılan vəsaitin azalmasının səbəbi açıqlanıb

    İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi gələn ilin büdcəsində icbari tibbi sığorta fonduna ayrılan vəsaitin azalmasının səbəbi açıqlayıb.

    Agentlikdən "Report"un sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, səhiyyə sahəsinə ayrılan vəsaitlər ildən-ilə artır.

    Qeyd olunub ki, 2026-cı il üçün icmal büdcənin səhiyyə xərcləri 3 milyard 582 milyon manat müəyyən edilib:

    "Bu 2024-cü il ilə müqayisədə 1 milyard 58 milyon manat və ya 42 faiz, 2025-ci il ilə müqayisədə isə 222 milyon manat və ya 7 faiz çoxdur. Son 5 ildə ümumilikdə səhiyyə xərcləri mütləq ifadədə 2.2 milyard manat və ya 2.5 dəfə artıb.

    İcbari tibbi sığorta fonduna ayrılan vəsaitdəki dəyişiklik maliyyə təminatının mövcud ehtiyatlar hesabına həyata keçirilməsini də nəzərdə tutur. Belə ki, 2026-cı ildə icbari tibbi sığorta fondunun xərclərinin maliyyələşdirilməsi məqsədilə gəlirlərinin diversifikasiyası aparılıb, icbari tibbi sığorta haqları, dövlət büdcəsindən ayrılan vəsait və fondun əvvəlki illərdə formalaşmış ehtiyat vəsaitləri hesabına zəruri maliyyə təminatı tam təmin edilib.

    İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi gələn il də Xidmətlər Zərfi çərçivəsində vətəndaşlara göstərilən tibbi xidmətlərin maliyyələşməsini genişləndirəcək. Hazırda Agentlik Xidmətlər Zərfinə yeni tibbi xidmətlərin əlavə edilməsi və ambulator şəraitdə resept əsasında yazılan dərman vasitələrinin sığorta hesabına qarşılanması istiqamətində işlər aparır".

    Son xəbərlər

    10:49

    AMB rəsmisi: "Türk dövlətlərinin sığorta sektorunda birgə fəaliyyətinə geniş imkanlar var"

    Maliyyə
    10:43
    Foto

    AXC-nin buraxdığı ilk markalar beynəlxalq səviyyədə qeydiyyatdan keçirilib

    İKT
    10:41

    Qızıl Kəngərli kəndində aqrar istehsalat klasterinin yaradılması üzrə işçi qrupu formalaşdırılıb

    Daxili siyasət
    10:40

    Samir Şərifov: Keçən il Azərbaycanla Belarus arasında ticarət dövriyyəsi 42 % artıb

    Xarici siyasət
    10:39
    Foto

    Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin şəhidi Abdulla Quliyevlə vida mərasimi keçirilib

    Daxili siyasət
    10:39

    DÇ-2026: Azərbaycan millisinin İslandiya və Fransaya qarşı oyunlarının biletləri satışa çıxarılıb

    Futbol
    10:38
    Foto
    Video

    FHN "Qafqaz Konserv Zavodu" MMC-də istehsalat qəzaları zamanı xilasetmə ilə bağlı təlim keçirib

    Hadisə
    10:37

    Azərbaycanda "Türk Dövlətləri Insurtech Zirvəsi" keçirilir

    Maliyyə
    10:33

    Azərbaycan-Belarus Hökumətlərarası Komissiyasının 15-ci iclası keçirilir

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti