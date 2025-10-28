Büdcədən icbari tibbi sığorta fonduna ayrılan vəsaitin azalmasının səbəbi açıqlanıb
- 28 oktyabr, 2025
- 10:14
İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi gələn ilin büdcəsində icbari tibbi sığorta fonduna ayrılan vəsaitin azalmasının səbəbi açıqlayıb.
Agentlikdən "Report"un sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, səhiyyə sahəsinə ayrılan vəsaitlər ildən-ilə artır.
Qeyd olunub ki, 2026-cı il üçün icmal büdcənin səhiyyə xərcləri 3 milyard 582 milyon manat müəyyən edilib:
"Bu 2024-cü il ilə müqayisədə 1 milyard 58 milyon manat və ya 42 faiz, 2025-ci il ilə müqayisədə isə 222 milyon manat və ya 7 faiz çoxdur. Son 5 ildə ümumilikdə səhiyyə xərcləri mütləq ifadədə 2.2 milyard manat və ya 2.5 dəfə artıb.
İcbari tibbi sığorta fonduna ayrılan vəsaitdəki dəyişiklik maliyyə təminatının mövcud ehtiyatlar hesabına həyata keçirilməsini də nəzərdə tutur. Belə ki, 2026-cı ildə icbari tibbi sığorta fondunun xərclərinin maliyyələşdirilməsi məqsədilə gəlirlərinin diversifikasiyası aparılıb, icbari tibbi sığorta haqları, dövlət büdcəsindən ayrılan vəsait və fondun əvvəlki illərdə formalaşmış ehtiyat vəsaitləri hesabına zəruri maliyyə təminatı tam təmin edilib.
İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi gələn il də Xidmətlər Zərfi çərçivəsində vətəndaşlara göstərilən tibbi xidmətlərin maliyyələşməsini genişləndirəcək. Hazırda Agentlik Xidmətlər Zərfinə yeni tibbi xidmətlərin əlavə edilməsi və ambulator şəraitdə resept əsasında yazılan dərman vasitələrinin sığorta hesabına qarşılanması istiqamətində işlər aparır".