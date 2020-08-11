Названа причина смертельных осложнений от коронавируса

Ученые Каролинского института в Швеции обнаружили несколько типов клеток, которые играют ключевую роль в иммунном ответе на коронавирус SARS-CoV-2

Ученые Каролинского института в Швеции обнаружили несколько типов клеток, которые играют ключевую роль в иммунном ответе на коронавирус SARS-CoV-2 и способствуют гипервоспалению, наблюдаемому в смертельно опасных случаях заболевания.

Как передает Report со ссылкой на Lenta.ru, причины осложнений называются в статье Cell Reports Medicine.

Исследователи проанализировали образцы крови, взятые у пациентов с тяжелой формой COVID-19. Оказалось, что белые кровяные тельца, называемые эозинофилами, играют важную роль в развитии осложнений.

Эти клетки в обилии встречаются в крови незадолго до того, как у больных развиваются чрезмерные воспалительные реакции в легких и острый респираторный дистресс-синдром, требующий интенсивной терапии. Кроме того, другие белые тельца — базофилы — участвуют в развитии сильного иммунного ответа во время инфекции.