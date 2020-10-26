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Названа главная опасность бессимптомного течения COVID-19

Названа главная опасность бессимптомного течения COVID-19 Профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн сравнил коронавирус с полиомиелитом и объяснил, чем опасно бессимптомное течение COVID-19, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.
Здоровье
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26 октября 2020 г. 20:31
Названа главная опасность бессимптомного течения COVID-19

Профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн сравнил коронавирус с полиомиелитом и объяснил, чем опасно бессимптомное течение COVID-19, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Опасность в том, что такие люди являются распространителями инфекции", - сказал специалист.

Он пояснил, что бессимптомное течение COVID-19 не изучено до конца и зависит от особенностей организма и самого вируса.

"Пока только ясно одно: бессимптомная инфекция доминирует, и случаев больше, чем с явной. Так часто бывает с полиомиелитом", - добавил Альтштейн.

Он отметил, что толерантность может развиться не только к коронавирусу, но и к инфекциям-возбудителям туберкулеза и холеры. При этом он подчеркнул, что бессимптомное течение COVID-19 не может привести к летальному исходу.

"Часто получается так, что инфекция попадает в организм и организм с ней успешно борется", - резюмировал Альтштейн.

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