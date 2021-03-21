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Назван возраст, после которого нельзя худеть

Назван возраст, после которого нельзя худеть Существует единое мнение, что людям пожилого и старческого возраста худеть противопоказано
Здоровье
21 марта 2021 г. 15:40
Назван возраст, после которого нельзя худеть

Людям преклонного возраста не стоит заниматься похудением. Как передает Report, об этом рассказал в интервью радио Sputnik врач-геронтолог Юрий Конев.

"Существует единое мнение, что людям пожилого и старческого возраста худеть противопоказано. Изменение обмена веществ приводит к изменению физиологических параметров. Эти показатели отрицательно скажутся на здоровье пожилого человека", - пояснил Конев.

При этом по словам специалиста, человеку следует привести вес в норму до 60 лет, чтобы организм не требовал больше еды, чем необходимо.

"Энергетические потребности с возрастом снижаются, а растянутый желудок говорит, что хочется есть. Здесь заложен диссонанс, поскольку желудок нам сигнализирует, что мы голодны, а количество съедаемой пищи надо с возрастом уменьшать", – заключил геронтолог.

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