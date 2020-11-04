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Назван способ сохранить иммунитет в холодную погоду

Назван способ сохранить иммунитет в холодную погоду Врач-терапевт и гастроэнтеролог Никита Харлов рассказал, что в холодное время года особенно важно помочь своему иммунитету с помощью правильного питания
Здоровье
4 ноября 2020 г. 04:52
Назван способ сохранить иммунитет в холодную погоду

Врач-терапевт и гастроэнтеролог Никита Харлов рассказал, что в холодное время года особенно важно помочь своему иммунитету с помощью правильного питания.

Как передает Report со ссылкой на радио "Спутник", по словам специалиста, распространенное мнение о том, что употребление жиров только вредит организму, в корне неверно.

"Сейчас актуальная тема – это иммунитет. Для поддержания местного и общего иммунитета в пищу надо употреблять жиры животного происхождения", — сказал врач.

Харлов пояснил, что из жиров строится слизистая оболочка, защищающая организм от вирусов, в том числе от коронавируса.

"Самые безопасные, самые полезные — это животные жиры. На них можно готовить и употреблять их в пищу в разумных количествах. На втором месте по безопасности идут Омега-3 жиры. Это тот самый рыбий жир и масло печени трески. Такие жиры тоже безопасные и полезные, но они быстро окисляются, поэтому на них готовить нельзя", — уточнил доктор.

Он добавил, что в рацион смело можно ввести гусиный, говяжий или свиной жир, а также медвежий и бобровый, а вот к растительным жирам организм приспособлен гораздо хуже.

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