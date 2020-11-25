Назван самый частый симптом COVID-19

Самым частым симптомом, зафиксированным у людей с положительным результатом теста на коронавирус, стала потеря обоняния и вкуса

Самым частым симптомом, зафиксированным у людей с положительным результатом теста на коронавирус, стала потеря обоняния и вкуса (аносмия).

Как передает Report, об этом сообщает Mirror со ссылкой на отчет Управления национальной статистики Великобритании.

Согласно полученным с 15 августа по 26 октября данным, во всех возрастных группах кашель не является главным симптомом заболевания, как это считалось ранее.

Так, среди пациентов старше 35 лет от 20 до 40 процентов страдали аносмией, 15-25 процентов - жаловались на повышенную температуру, а кашель был зафиксирован у 13-18 процентов. Среди более молодых пациентов показатели по аносмии оказались еще выше – до 60 процентов.

31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

30 января ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

11 февраля 2020 года заболевание получило название нового коронавирусного заболевания (COVİD-19).

11 марта 2020 года ВОЗ объявила, что вспышка приобрела характер пандемии.