Назван ранний симптом рака поджелудочной железы

Врач-гастроэнтеролог клиники Майо (США) Марк Уоллес рассказал о "подсказке", которая помогает выявить рак поджелудочной железы на ранней стадии

Врач-гастроэнтеролог клиники Майо (США) Марк Уоллес рассказал о "подсказке", которая помогает выявить рак поджелудочной железы на ранней стадии.

Как передает Report, об этом сообщает MedicalXpress.

По его словам, о развитии заболевания может говорить диагноз "диабет" у человека, который правильно питается, не имеет лишнего веса и вредных привычек.

"То есть диабет появляется там, где его не ожидали. В этих случаях рак поджелудочной железы фактически и вызывает диабет", — объяснил специалист.

Уоллес напомнил, что рак поджелудочной железы является одним из самых трудновыявляемых. Он отметил, что сейчас специалисты научились с помощью скрининга выявлять мешкообразные карманы с жидкостью, которые также могут свидетельствовать о развитии опухоли.