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Назван напиток, предотвращающий рак

Назван напиток, предотвращающий рак Чай с имбирем обладает мощными целебными свойствами, помогающими снизить уровень холестерина, риск рака и облегчить боль в суставах.
Здоровье
7 января 2021 г. 07:23
Назван напиток, предотвращающий рак

Чай с имбирем обладает мощными целебными свойствами, помогающими снизить уровень холестерина, риск рака и облегчить боль в суставах.

Как передает Report, об этом пишет Express.

Многочисленные исследования определили, что имбирь обладает противораковыми свойствами благодаря веществу гингерол, которое содержится в корне растения. По мнению ученых, имбирь становится еще и в два раза полезнее в сочетании с зеленым чаем.

Один из экспериментов показал, что у 30 человек, потреблявших два грамма экстракта имбиря в день, значительно снизился риск рака кишечника из-за благоприятного влияния этого растения на орган.

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Версия на азербайджанском языке Xərçəng xəstəliyinin yaranmasının qarşısını alan içki açıqlandı

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