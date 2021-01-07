Назван напиток, предотвращающий рак

Чай с имбирем обладает мощными целебными свойствами, помогающими снизить уровень холестерина, риск рака и облегчить боль в суставах.

Чай с имбирем обладает мощными целебными свойствами, помогающими снизить уровень холестерина, риск рака и облегчить боль в суставах.

Как передает Report, об этом пишет Express .

Многочисленные исследования определили, что имбирь обладает противораковыми свойствами благодаря веществу гингерол, которое содержится в корне растения. По мнению ученых, имбирь становится еще и в два раза полезнее в сочетании с зеленым чаем.

Один из экспериментов показал, что у 30 человек, потреблявших два грамма экстракта имбиря в день, значительно снизился риск рака кишечника из-за благоприятного влияния этого растения на орган.