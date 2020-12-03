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Назван фактор, резко увеличивающий риск госпитализации из-за COVID-19

Назван фактор, резко увеличивающий риск госпитализации из-за COVID-19 Исследователи проследили связи между заболеваниями, включая заболевания почек, сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы и обмена веществ, и госпитализацией с COVID-19
Здоровье
3 декабря 2020 г. 14:02
Назван фактор, резко увеличивающий риск госпитализации из-за COVID-19

Ученые назвали фактор, в наибольшей степени влияющий на вероятность госпитализации при COVID-19. Как передает со ссылкой на РИА Новости, соответствующее исследование опубликовано в журнале PLOS ONE.

Группа специалистов Geisinger проанализировала медицинские карты 12 971 человека, которые прошли тестирование на COVID-19 в системе больницы в период с 7 марта по 19 мая. Из этой группы 1 604 были инфицированы COVID-19, а 354 потребовались госпитализации. Исследователи проследили связи между заболеваниями, включая заболевания почек, сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы и обмена веществ, и госпитализацией с COVID-19.

Выяснилось, что хроническое заболевание почек было наиболее тесно связано с госпитализацией, а вероятность госпитализации пациентов с COVID-19 с терминальной стадией почечной недостаточности в 11 раз выше, чем у пациентов без заболевания почек.

По мнению ученых, такая ситуация может быть связана с тем, что почки относятся к тканям с наиболее высокой экспрессией ACE2, рецептора SARS-CoV-2.

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Версия на английском языке Kidney ailment leading risk factor for Covid-19 hospitalisation

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