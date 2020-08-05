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Назначен новый заместитель председателя АПБА

Назначен новый заместитель председателя АПБА Руководитель аппарата Агентства продбезопасности Азербайджана Закия Мустафаева назначена на должность заместителя председателя структуры.
Здоровье
5 августа 2020 г. 15:42
Назначен новый заместитель председателя АПБА

Руководитель аппарата Агентства продбезопасности Азербайджана Закия Мустафаева назначена на должность заместителя председателя структуры.

Об этом Report сообщили в АПБА.

З.Мустафаева родилась 27 декабря 1968 года в Баку. Высшее образование получила по специальности педиатрия в 1986-1992 годы в Азербайджанском медицинском университете. В 2006-2009 годы продолжила образование на специальности организации и управления бизнесом (сфера медицины) в Университете Хазар. В 1992-2006 годы работала в государственных и частных медицинских учреждениях.

За эффективную работу в сфере здравоохранения награждена в 2013 году министром здравоохранения нагрудным значком "Отличник здравоохранения", в 2016 году распоряжением президента Азербайджана награждена медалью "Терегги". Является старшим советником госслужбы. Знает русский и английский языки.

Замужем, мать двоих детей.

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