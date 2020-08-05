Назначен новый заместитель председателя АПБА

Руководитель аппарата Агентства продбезопасности Азербайджана Закия Мустафаева назначена на должность заместителя председателя структуры.
Об этом Report сообщили в АПБА.
З.Мустафаева родилась 27 декабря 1968 года в Баку. Высшее образование получила по специальности педиатрия в 1986-1992 годы в Азербайджанском медицинском университете. В 2006-2009 годы продолжила образование на специальности организации и управления бизнесом (сфера медицины) в Университете Хазар. В 1992-2006 годы работала в государственных и частных медицинских учреждениях.
За эффективную работу в сфере здравоохранения награждена в 2013 году министром здравоохранения нагрудным значком "Отличник здравоохранения", в 2016 году распоряжением президента Азербайджана награждена медалью "Терегги". Является старшим советником госслужбы. Знает русский и английский языки.
Замужем, мать двоих детей.