Назначен новый заместитель председателя АПБА

Руководитель аппарата Агентства продбезопасности Азербайджана Закия Мустафаева назначена на должность заместителя председателя структуры.

Руководитель аппарата Агентства продбезопасности Азербайджана Закия Мустафаева назначена на должность заместителя председателя структуры.

Об этом Report сообщили в АПБА.

З.Мустафаева родилась 27 декабря 1968 года в Баку. Высшее образование получила по специальности педиатрия в 1986-1992 годы в Азербайджанском медицинском университете. В 2006-2009 годы продолжила образование на специальности организации и управления бизнесом (сфера медицины) в Университете Хазар. В 1992-2006 годы работала в государственных и частных медицинских учреждениях.

За эффективную работу в сфере здравоохранения награждена в 2013 году министром здравоохранения нагрудным значком "Отличник здравоохранения", в 2016 году распоряжением президента Азербайджана награждена медалью "Терегги". Является старшим советником госслужбы. Знает русский и английский языки.

Замужем, мать двоих детей.