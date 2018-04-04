Назначен новый главврач Центральной больницы нефтяников

4 апреля, 2018 13:18

© Report Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ В Центральную больницу нефтяников назначен новый главврач. Как сообщает Report, соответствующий приказ подписал министр здравоохранения Октай Ширалиев. Согласно приказу, на эту должность назначен заведующий поликлиническим отделением Гусейн Шахмалыев. Напомним, что ранее главврач Центральной больницы нефтяников Исмаил Мирзалиев был снят с занимаемой должности и назначен завотделением ангиологии Научно-хирургического центра им. академика Топчибашева.