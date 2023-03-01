Назначен директор НИИ педиатрии

Назначен директор Научно-исследовательского института педиатрии имени К.Фараджевой Министерства здравоохранения.

Назначен директор Научно-исследовательского института педиатрии имени К.Фараджевой Министерства здравоохранения Азербайджана.

Как сообщает Report, соответствующим приказом министра здравоохранения Теймура Мусаева, на должность назначен Лятиф Зейниев.

Лятиф Зейниев с отличием окончил педиатрический факультет Азербайджанского медицинского университета в 2003 году. В 2003-2004 годах прошел интернатуру в Больнице скорой медицинской помощи им. М.Нагиева по специальности "Детская хирургия". В 2004-2007 годах продолжил обучение в очной аспирантуре на кафедре детской хирургии АМУ. В 2010 году решением Высшей аттестационной комиссии при Президенте Азербайджанской Республики получил ученую степень доктора философии по медицине.

В 2014-2023 годах в городах Ганновер, Дюссельдорф и Штутгарт (Германия) Л.Зейниев работал в должностях ассистента врача, врача-специалиста и главного специалиста.