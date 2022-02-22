О нас
Аудио новости

Назначен директор Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии

Назначен директор Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии Исполняющий обязанности председателя правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Вугар Гурбанов назначил директора Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии.
Здоровье
22 февраля 2022 г. 16:29
Назначен директор Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии

Исполняющий обязанности председателя правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Вугар Гурбанов назначил директора Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии.

Как сообщили Report в TƏBİB, пост директора института займет известный ортопед-травматолог Эльвиз Гасымов.

Вугар Гурбанов представил коллективу нового директора.

Эльвиз Гасымов окончил медицинский факультет (на английской языке) Университета Хаджеттепе (Анкара). Затем изучал медицину на кафедре ортопедии и травматологии в Мармарисской университетской больнице (Стамбул).

В 2018 году распоряжением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева Эльвиз Гасымов был удостоен почетного звания “Заслуженный врач”.

До этого директором института был Ильгар Гасымов. 3 февраля распоряжением президента Ильхама Алиева он был назначен на должность заместителя министра здравоохранения.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоElmi-Tədqiqat Travmatologiya və Ortopediya İnstitutuna direktor təyin olunub

Другие новости из категории

ЮНИСЕФ предложил включить вопрос здорового питания в образовательный куррикулум 
ЮНИСЕФ предложил включить вопрос здорового питания в образовательный куррикулум 
22 февраля 2022 г. 11:41
Число случаев COVID-19 в мире приблизилось к 426 млн
Число случаев COVID-19 в мире приблизилось к 426 млн
22 февраля 2022 г. 10:45
Обнародовано число вакцинированных в Азербайджане за сутки
Обнародовано число вакцинированных в Азербайджане за сутки
21 февраля 2022 г. 16:38
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 1 038 человек
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 1 038 человек
21 февраля 2022 г. 16:35
Глава ВОЗ заявил о наличии условий для появления более опасного штамма коронавируса
Глава ВОЗ заявил о наличии условий для появления более опасного штамма коронавируса
20 февраля 2022 г. 17:26
Иммунолог назвал редкое последствие COVID-19
Иммунолог назвал редкое последствие COVID-19
20 февраля 2022 г. 17:13
Обнародовано число вакцинированных в Азербайджане за сутки
Обнародовано число вакцинированных в Азербайджане за сутки
20 февраля 2022 г. 16:36
В Азербайджане за сутки 2 685 человек заразились коронавирусом
В Азербайджане за сутки 2 685 человек заразились коронавирусом
20 февраля 2022 г. 16:35
Ситуация с пандемией коронавируса в мире ухудшается
Ситуация с пандемией коронавируса в мире ухудшается
20 февраля 2022 г. 11:03
Врач перечислила признаки нарушения работы мозга после COVID-19
Врач перечислила признаки нарушения работы мозга после COVID-19
20 февраля 2022 г. 09:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi