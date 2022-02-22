Назначен директор Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии

Исполняющий обязанности председателя правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Вугар Гурбанов назначил директора Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии.

Исполняющий обязанности председателя правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Вугар Гурбанов назначил директора Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии.

Как сообщили Report в TƏBİB, пост директора института займет известный ортопед-травматолог Эльвиз Гасымов.

Вугар Гурбанов представил коллективу нового директора.

Эльвиз Гасымов окончил медицинский факультет (на английской языке) Университета Хаджеттепе (Анкара). Затем изучал медицину на кафедре ортопедии и травматологии в Мармарисской университетской больнице (Стамбул).

В 2018 году распоряжением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева Эльвиз Гасымов был удостоен почетного звания “Заслуженный врач”.

До этого директором института был Ильгар Гасымов. 3 февраля распоряжением президента Ильхама Алиева он был назначен на должность заместителя министра здравоохранения.