Наказаны должностные лица Мингячевирской центральной городской больницы

Наказаны должностные лица Мингячевирской центральной городской больницы.

Наказаны должностные лица Мингячевирской центральной городской больницы.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB).

"Любое негативное действие, бросающее тень на реформы в сфере здравоохранения, вызывает у нас беспокойство. По итогам расследования, проведенного по факту неподобающего обращения с журналистом Айнур Эльгюнеш в Мингячевирской центральной городской больнице, главврач медучреждения Эльдар Керимов, травматолог Джавид Исмайлов, хирург Тофик Балакишиев были привлечены к дисциплинарной ответственности и получили выговор.

Надеемся, что подобное не соответствующее врачебной этике поведение со стороны медицинских работников больше не повторится. Призываем наших граждан, а также представителей СМИ к совместной деятельности в борьбе с негативными явлениями. Уверены, что общественное осуждение принесет свои плоды", - отмечается в сообщении.