О нас
Report Georgia
Аудио новости

Наказаны должностные лица Мингячевирской центральной городской больницы

Наказаны должностные лица Мингячевирской центральной городской больницы Наказаны должностные лица Мингячевирской центральной городской больницы.
Здоровье
8 июня 2021 г. 19:58
Наказаны должностные лица Мингячевирской центральной городской больницы

Наказаны должностные лица Мингячевирской центральной городской больницы.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB).

"Любое негативное действие, бросающее тень на реформы в сфере здравоохранения, вызывает у нас беспокойство. По итогам расследования, проведенного по факту неподобающего обращения с журналистом Айнур Эльгюнеш в Мингячевирской центральной городской больнице, главврач медучреждения Эльдар Керимов, травматолог Джавид Исмайлов, хирург Тофик Балакишиев были привлечены к дисциплинарной ответственности и получили выговор.

Надеемся, что подобное не соответствующее врачебной этике поведение со стороны медицинских работников больше не повторится. Призываем наших граждан, а также представителей СМИ к совместной деятельности в борьбе с негативными явлениями. Уверены, что общественное осуждение принесет свои плоды", - отмечается в сообщении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Mingəçevir Şəhər Mərkəzi Xəstəxanasının üç həkimi cəzalandırılıb

Экслюзивные новости

Каучуковая девушка, научившаяся говорить и ходить в 9 лет - ВИДЕО
Фото"Каучуковая" девушка, научившаяся говорить и ходить в 9 лет - ВИДЕО
8 июня 2021 г. 17:46
Азербайджанец избран депутатом на прошедших в Латвии выборах
Азербайджанец избран депутатом на прошедших в Латвии выборах
7 июня 2021 г. 18:08
Азербайджан может открыть сухопутные границы на следующей неделе - ЭКСКЛЮЗИВ
Азербайджан может открыть сухопутные границы на следующей неделе - ЭКСКЛЮЗИВ
7 июня 2021 г. 10:32
Одолевший армянина в Украине азербайджанский спортсмен стал чемпионом мира
Одолевший армянина в Украине азербайджанский спортсмен стал чемпионом мира
7 июня 2021 г. 09:52
Призыв украинских депутатов в связи с погибшими в Кельбаджаре азербайджанскими журналистами
Призыв украинских депутатов в связи с погибшими в Кельбаджаре азербайджанскими журналистами
4 июня 2021 г. 18:48
Тейс: Действия армянских ВС должны быть решительно осуждены мировым сообществом
Тейс: Действия армянских ВС должны быть решительно осуждены мировым сообществом
3 июня 2021 г. 11:45
Алексей Шварев: После событий в Ходжалы я решил, что буду с Азербайджаном до конца
ФотоАлексей Шварев: После событий в Ходжалы я решил, что буду с Азербайджаном до конца
2 июня 2021 г. 09:38
Министр о взаимном признании дипломов Азербайджана и Турции - ЭКСКЛЮЗИВ
Министр о взаимном признании дипломов Азербайджана и Турции - ЭКСКЛЮЗИВ
1 июня 2021 г. 16:01
Новый министр здравоохранения Украины о приоритетах сотрудничества с Азербайджаном - ЭКСКЛЮЗИВ
Новый министр здравоохранения Украины о приоритетах сотрудничества с Азербайджаном - ЭКСКЛЮЗИВ
1 июня 2021 г. 15:38
Зия Сельчук: Турецкие учителя будут преподавать в школе, которую построят в Шуше - ЭКСКЛЮЗИВ
Зия Сельчук: Турецкие учителя будут преподавать в школе, которую построят в Шуше - ЭКСКЛЮЗИВ
1 июня 2021 г. 12:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi