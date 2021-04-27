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Наказан медработник, снявший на видео Арифа Гулиева в больнице

Наказан медработник, снявший на видео Арифа Гулиева в больнице В социальных сетях и СМИ распространилась видеозапись из больницы "Ени Клиника", на которой запечатлен подключенный к СИПАП-аппарату Народный артист Азербайджана Ариф Гулиев
Здоровье
27 апреля 2021 г. 23:37
Наказан медработник, снявший на видео Арифа Гулиева в больнице

В социальных сетях и СМИ распространилась видеозапись из больницы "Ени Клиника", на которой запечатлен подключенный к СИПАП-аппарату Народный артист Азербайджана Ариф Гулиев.

Как сообщили Report в больнице, во время лечения больных коронавирусом запрещается заходить в отделение реанимации с мобильным телефоном.

"Младший медработник, работающий в нашей больнице, снял на видео подключенного к СИПАП-аппарату Народного артиста и поделился этим видео. Данный сотрудник был строго наказан, всех сотрудников предупредили о запрете проводить фото и видеосъемку любого пациента без его ведома", - сообщили в "Ени Клиника".

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Версия на азербайджанском языке Arif Quliyevin videogörüntüsünü paylaşan tibb işçisi cəzalandırıldı

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