Наказан медработник, снявший на видео Арифа Гулиева в больнице

В социальных сетях и СМИ распространилась видеозапись из больницы "Ени Клиника", на которой запечатлен подключенный к СИПАП-аппарату Народный артист Азербайджана Ариф Гулиев

В социальных сетях и СМИ распространилась видеозапись из больницы "Ени Клиника", на которой запечатлен подключенный к СИПАП-аппарату Народный артист Азербайджана Ариф Гулиев.

Как сообщили Report в больнице, во время лечения больных коронавирусом запрещается заходить в отделение реанимации с мобильным телефоном.

"Младший медработник, работающий в нашей больнице, снял на видео подключенного к СИПАП-аппарату Народного артиста и поделился этим видео. Данный сотрудник был строго наказан, всех сотрудников предупредили о запрете проводить фото и видеосъемку любого пациента без его ведома", - сообщили в "Ени Клиника".