    Найдена неожиданная связь между депрессией и деменцией

    Здоровье
    • 30 октября, 2025
    • 04:38
    Анализ данных крупного национального исследования в Китае показал, что люди с более выраженными симптомами депрессии со временем чаще испытывают социальную изоляцию, а это, в свою очередь, связано с ухудшением когнитивных функций.

    Как передает Report, работа опубликована в журнале Journal of Affective Disorders (JAD).

    Депрессия - распространенное психическое расстройство, сопровождающееся устойчивым чувством подавленности, потерей интереса к жизни и ощущением безнадежности. Она влияет не только на эмоциональное состояние, но и на мышление, поведение и физическое самочувствие. Среди типичных симптомов - усталость, нарушение сна и аппетита, снижение концентрации, трудности в работе и общении.

    Одним из характерных последствий депрессии становится социальное отстранение. Человек все реже встречается с друзьями и родственниками, отказывается от привычных занятий, что усиливает чувство одиночества и усугубляет само расстройство.

    Авторы исследования под руководством Цзя Фан решили выяснить, может ли именно изоляция объяснить, почему у людей с депрессивными симптомами со временем снижается память и способность к умственной деятельности.

    Ученые использовали данные China Health and Retirement Longitudinal Study (CHARLS) - репрезентативного обследования жителей Китая старше 45 лет. В анализ вошли данные трех волн опроса (2013, 2015 и 2018 годы) с участием 9220 человек, средний возраст которых составил 58 лет. Участники проходили оценку уровня депрессии (по шкале CES-D), когнитивных функций (тесты на память и мышление) и социальной изоляции. Последняя определялась по четырем критериям: одиночество в браке и быту, редкие контакты с детьми (реальные или по телефону/почте) и отсутствие участия в общественных мероприятиях в течение последнего месяца.

    Результаты показали, что депрессивные симптомы предсказывают рост социальной изоляции в будущем, а изоляция, в свою очередь, связана с небольшим снижением когнитивных показателей.

    По словам авторов, это означает, что меры общественного здравоохранения, направленные на борьбу с депрессией и одиночеством среди пожилых людей, могут помочь сохранить когнитивное здоровье.

    научные исследования
    Depressiya və demensiya arasında gözlənilməz əlaqə tapılıb

