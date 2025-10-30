Depressiya və demensiya arasında gözlənilməz əlaqə tapılıb
- 30 oktyabr, 2025
- 04:39
Çində böyük bir milli araşdırmanın məlumatlarının təhlili göstərib ki, şiddətli depressiv simptomları olan insanlar zamanla sosial təcrid olunma ehtimalı daha yüksəkdir, bu da öz növbəsində idrak funksiyasının pisləşməsi ilə əlaqələndirilir.
"Report" xəbər verir ki, araşdırma "Journal of Affective Disorders" (JAD) jurnalında dərc olunub.
Depressiya - davamlı depressiya hissləri, həyata marağın itməsi və ümidsizlik hissi ilə xarakterizə olunan ümumi psixi pozğunluqdur. Bu, təkcə emosional vəziyyətə deyil, həm də düşüncəyə, davranışa və fiziki rifaha təsir göstərir. Tipik simptomlara yorğunluq, yuxu və iştahın pozulması, konsentrasiyanın azalması, iş və ünsiyyətdə çətinliklər daxildir.
Depressiyanın xarakterik nəticələrindən biri sosial çəkilmədir. Bir insan dostları və qohumları ilə getdikcə daha az görüşür, adi işlərindən imtina edir, bu da təklik hissini artırır və pozğunluğun özünü daha da ağırlaşdırır.
Tsya Fanın rəhbərlik etdiyi tədqiqatçılar cəmiyyətdən izolyasiya və depressiv simptomları olan insanlar zaman keçdikcə yaddaş və zehni performansda azalmaya məruz qala biləcəyini araşdırıblar.
Tədqiqatçılar 45 yaşdan yuxarı Çin sakinlərinin nümayəndələrinin sorğusu olan Çin Sağlamlığı və Pensiya Uzunlamasına Araşdırmanın (CHARLS) məlumatlarından istifadə ediblər. Təhlil orta yaş həddi 58 olan 9 220 nəfərin iştirak etdiyi üç sorğunun (2013, 2015 və 2018) məlumatları daxil edib.
İştirakçılar depressiya (CES-D şkalası), idrak funksiyası (yaddaş və düşüncə testləri) və sosial təcrid üçün qiymətləndirilib. Sonuncu dörd meyarla müəyyən edilib: evlilikdə və evdə tənhalıq, uşaqlarla nadir təmaslar (real həyatda və ya telefon/poçt vasitəsilə) və son bir ay ərzində sosial tədbirlərdə iştirak etməmək.
Nəticələr göstərib ki, depressiv simptomlar gələcək sosial izolyasiyanın artacağını proqnozlaşdırır və təcrid, öz növbəsində, idrak performansının bir qədər azalmasına gətirib çıxarır.
Müəlliflərin fikrincə, yaşlılar arasında depressiya və tənhalıqla mübarizəyə yönəlmiş ictimai sağlamlıq müdaxilələri idrak sağlamlığını qorumağa kömək edə bilər.