На заводе Johnson & Johnson в США испортили 15 млн доз вакцины

Сотрудники завода американской компании Johnson Johnson в Балтиморе (штат Мэриленд) несколько недель назад допустили ошибку при смешивании ингредиентов вакцины от коронавируса нового типа, что привело к потере 15 млн доз препарата.

Сотрудники завода американской компании Johnson & Johnson в Балтиморе (штат Мэриленд) несколько недель назад допустили ошибку при смешивании ингредиентов вакцины от коронавируса нового типа, что привело к потере 15 млн доз препарата.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The New York Times.

По ее сведениям, причиной инцидента стал человеческий фактор. Из-за произошедшего Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США проводит проверку завода. При этом отмечается, что все партии вакцины компании, уже поступившие в медицинские учреждения США, безопасны, так как были произведены на мощностях Johnson & Johnson в Нидерландах, однако последующие партии препарата планировалось направлять с завода в Балтиморе, что приведет к задержке поставок из-за простоя вследствие проверки FDA.

Как отмечает издание, американские власти возлагают большие надежды на однокомпонентную вакцину Johnson & Johnson в вопросе ускорения программы вакцинации в стране.

В свою очередь в Johnson & Johnson подтвердили факт инцидента и заверили, что бракованная партия вакцины не дошла до финального этапа производства. "В процессе контроля качества была обнаружена одна партия препарата, которая не удовлетворяла стандартам... эта партия не была передана на разлив (в ампулы) и на финальные стадии нашего процесса производства", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.