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На финансирование доступа к препаратам от COVID-19 в мире требуется 19 млрд долларов

На финансирование доступа к препаратам от COVID-19 в мире требуется 19 млрд долларов Международное партнерство по обеспечению доступа к препаратам от COVID-19 и средствам диагностики ACT-Accelerator нуждается в текущем году в финансировании в размере 19 млрд долларов США.
Здоровье
23 апреля 2021 г. 20:32
На финансирование доступа к препаратам от COVID-19 в мире требуется 19 млрд долларов

Международное партнерство по обеспечению доступа к препаратам от COVID-19 и средствам диагностики ACT-Accelerator нуждается в текущем году в финансировании в размере 19 млрд долларов США.

Как передает Report, об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая в пятницу на онлайн-конференции, посвященной первой годовщине этого механизма.

Он призвал мировое сообщество оказать поддержку партнерству ACT-Accelerator и, в частности, "поделиться вакцинами, чтобы защитить тех, кто подвергается наибольшему риску", а также "поделиться технологиями, ноу-хау и интеллектуальной собственностью в целях срочного и массированного наращивания производства" вакцин и других средств борьбы с COVID-19 в мире.

"В этом году ACT-Accelerator нуждается в 19 млрд долларов. Это капля в море по сравнению с триллионами долларов, которые правительства расходуют на поддержку своих экономик, и с крупными доходами, получаемыми большинством производителей вакцин", - констатировал Гебрейесус.

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