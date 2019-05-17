На Абшероне будет проведена идентификация и отслеживание всех животных

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"В первую очередь, Абшеронский полуостров получит статус "свободной от заболеваний зоны" и это пока пилотный проект".

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам заявил председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджана Гошгар Тахмазли.

По его словам, создание свободной от заболеваний зоны очень важно: "В будущем проект охватит все регионы Азербайджана. Лаборатории, контролирующие показатели безопасности пищевых продуктов, будут также частью проекта".

Г.Тахмазли добавил, что для очищения зон от болезней животных обязательно нужно реализовать этот проект: "Выбор Абшеронского полуострова не случаен. Международные эксперты наряду с местными специалистами, дали заключения по проекту, согласно которым Абшерон был выбран в качестве соответствующей зоны. Из-за того, что там мало кочевых животных, невелик коэффициент распространения болезни. Поэтому будет проводиться идентификация и отслеживание всех животных на Абшероне".

Председатель АПБА отметил, что станет возможным регистрация всех перенесенных болезней животными, импортированными в страну или родившимися здесь: "Это позволит напрямую обеспечить безопасность мяса и молочных продуктов".