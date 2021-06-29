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МВД: На свадьбах не обязательно танцевать в масках

МВД: На свадьбах не обязательно танцевать в масках На свадьбах, обручениях, днях рождения с участием до 50 человек обязательно использование медицинской маски, т.к. в этих местах возможны риски заражения и могут присутствовать носители COVID. Это также связано с тем, что в мероприятиях с участием до 50 го
Здоровье
29 июня 2021 г. 11:03
МВД: На свадьбах не обязательно танцевать в масках
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На свадьбах, обручениях, днях рождения с участием до 50 человек обязательно использование медицинской маски, т.к. в этих местах возможны риски заражения и могут присутствовать носители COVID. Это также связано с тем, что в мероприятиях с участием до 50 гостей не требуется COVID-паспорт.

Как передает Report, об этом сообщил начальник отдела массовой информации и связей с общественностью Министерства внутренних дел Азербайджана, майор полиции Эльшад Гаджиев.

По его словам, на свадьбах, обручениях, днях рождениях с участием от 50 до 150 лиц медицинская маска не обязательна: "Потому что у пришедших обязательно будет проверяться COVID-паспорт".

Представитель МВД отметил, что во время танцев на свадьбах, обручениях и днях рождения с участием до 50 человек не обязательно быть в маске: "Нормы деятельности объектов общепита остались неизменными".

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Версия на азербайджанском языке DİN: Toylarda rəqs edərkən maska taxmaq zəruri deyil

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