МВД: На свадьбах не обязательно танцевать в масках

На свадьбах, обручениях, днях рождения с участием до 50 человек обязательно использование медицинской маски, т.к. в этих местах возможны риски заражения и могут присутствовать носители COVID. Это также связано с тем, что в мероприятиях с участием до 50 го

На свадьбах, обручениях, днях рождения с участием до 50 человек обязательно использование медицинской маски, т.к. в этих местах возможны риски заражения и могут присутствовать носители COVID. Это также связано с тем, что в мероприятиях с участием до 50 гостей не требуется COVID-паспорт.

Как передает Report, об этом сообщил начальник отдела массовой информации и связей с общественностью Министерства внутренних дел Азербайджана, майор полиции Эльшад Гаджиев.

По его словам, на свадьбах, обручениях, днях рождениях с участием от 50 до 150 лиц медицинская маска не обязательна: "Потому что у пришедших обязательно будет проверяться COVID-паспорт".

Представитель МВД отметил, что во время танцев на свадьбах, обручениях и днях рождения с участием до 50 человек не обязательно быть в маске: "Нормы деятельности объектов общепита остались неизменными".