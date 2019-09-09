В Азербайджане проведен мониторинг и аудит в более 500 дошкольных учреждениях

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"Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) провело в более 500 из около действующих в стране 1 600 дошкольных учреждениях мониторинг и аудит".

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам сказал председатель АПБА Гошгар Тахмазли.

По его словам, проверки в детсадах продолжаются: "В ближайшие дни общественность будет проинформирована о мониторингах во всех дошкольных учреждениях".

"Как и каждый год, и в этом году совместно с министерством образования во всех дошкольных учреждениях осуществят совместный контроль за питанием. Минздрав представил в Кабинет министров предложения, связанные с подготовкой рациона питания для всех детсадов и школ", - добавил Г.Тахмазли.