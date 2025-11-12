Минздрав выявил нарушения в большинстве проверенных стомклиник
Здоровье
- 12 ноября, 2025
- 10:43
В течение января-октября 2025 года Центр аналитической экспертизы Минздрава провел проверки в 78 стоматологических клиниках, различные нарушения выявлены в 72 из них.
Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Центре.
Выявленные нарушения касались, в основном, несоблюдения лицензионных и сертификационных требований.
В частности в 33 случаях имели место нарушения условий лицензии; 15 клиник вели деятельность без лицензии; в остались выявлены другие нарушения.
