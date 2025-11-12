Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Минздрав выявил нарушения в большинстве проверенных стомклиник

    Здоровье
    • 12 ноября, 2025
    • 10:43
    Минздрав выявил нарушения в большинстве проверенных стомклиник

    В течение января-октября 2025 года Центр аналитической экспертизы Минздрава провел проверки в 78 стоматологических клиниках, различные нарушения выявлены в 72 из них.

    Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Центре.

    Выявленные нарушения касались, в основном, несоблюдения лицензионных и сертификационных требований.

    В частности в 33 случаях имели место нарушения условий лицензии; 15 клиник вели деятельность без лицензии; в остались выявлены другие нарушения.

    Минздрав стоматология нарушения
    Bu ilin 10 ayında 78 stomatoloji klinikada yoxlama keçirilib, 72-də nöqsanlar aşkarlanıb

