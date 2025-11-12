Bu ilin 10 ayında 78 stomatoloji klinikada yoxlama keçirilib, 72-də nöqsanlar aşkarlanıb
Sağlamlıq
- 12 noyabr, 2025
- 09:55
Səhiyyə Nazirliyi Analitik Ekspertiza Mərkəzi (AEM) bu ilin yanvar- oktyabr ayları ərzində 78 stomatoloji klinikada yoxlama keçirib, onlardan 72-də müxtəlif nöqsanlar aşkar edilib.
Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq AEM-dən məlumat verilib.
Bildirilib ki, nöqsanlardan 33-ü lisenziya şərtləri sualı üzrə, 15-i lisenziya olmadan iş və fəaliyyət, 8-i lisenziyadan kənar iş və fəaliyyət, 9-u sertifikasiya şəhadətnaməsi olmadan özəl tibb fəaliyyəti ilə məşğul olma faktı, 2-si lisenziya və sertifikasiya şəhadətnaməsi olmadan, lisenziyadankənar özəl tibb fəaliyyəti ilə məşğul olma faktı, 5-i isə sertifikasiya şəhadətnaməsi olmadan və lisenziyadankənar özəl tibb fəaliyyəti ilə məşğul olma faktı üzrə aşkarlanıb.
Son xəbərlər
10:15
FIBA Çempionlar Liqası: "Sabah" Fransa klubu ilə üz-üzə gələcəkFərdi
10:11
ADB: Dünya ölkələri cari çağırışları nəzərə almaqla KOB strategiyasını təshih edirBiznes
10:07
Baş prokuror: Beynəlxalq tərəfdaşlarla kibertəhdidlərə qarşı mübarizədə zəruri tədbirlər görülürHadisə
10:05
"Ekolizinq" nizamnamə kapitalını 10 dəfə azaldırBiznes
10:04
Orxan Məmmədov: "Azərbaycanda heç bir kiçik biznes geridə qalmamalıdır"Biznes
10:03
Azərbaycan XİN Polşanı təbrik edibXarici siyasət
10:01
Abşeronda üzərinə mərmər daşı düşən kişi ölübHadisə
10:00
Azərbaycan klubu Çelenc Kubokunda ilk matçına bu gün çıxacaqKomanda
09:59