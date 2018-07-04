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    Минздрав: Вчера в связи со случившимся в метро 19 человек обратились за медицинской помощью

    Вчера в Баку поступило 62 обращения, связанных с солнечным ударом© Report

    Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ "Вчера 19 человек, состояние которых ухудшилось в метро из-за прекращения подачи электричества, обратились в службу скорой медицинской помощи".

    Об этом в заявлении Report сообщила сотрудник пресс-службы министерства здравоохранения Сафая Ахмедова.

    По ее словам, 6 из них были размещены в стационарных отделениях.

    Представитель министерства отметила, что за минувший день на станцию скорой и неотложной медицинской помощи города Баку поступило в целом 2 133 обращения: 

    "62 обращения были связаны с солнечным ударом. 46 из них были госпитализированы. Среди обратившихся нет случаев, представляющих угрозу жизни. На вызовах не зарегистрировано ни одного факта смерти".

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