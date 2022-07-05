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Минздрав: В Азербайджане есть все возможности для диагностики оспы обезьян

Минздрав: В Азербайджане есть все возможности для диагностики оспы обезьян Министерство здравоохранения Азербайджана распространило информацию о ввозе в страну тестов на выявление оспы обезьян.
Здоровье
5 июля 2022 г. 10:46
Минздрав: В Азербайджане есть все возможности для диагностики оспы обезьян

Министерство здравоохранения Азербайджана распространило информацию о ввозе в страну тестов на выявление оспы обезьян.

Как передает Report, в информации говорится:

"В Азербайджан доставлены наборы тестов на выявление оспы обезьян. В последнее время случаи заболевания оспой обезьян, эндемичной в основном для африканского континента, встречаются и в других странах, что создает угрозу распространения этой болезни. В связи с этим Министерство здравоохранения Азербайджанской Республики обратилось в ВОЗ для приобретения и ввоза в страну диагностических тестов на выявление данного заболевания. В ответ на обращение ВОЗ уже ввезла в Азербайджан 3 тысячи диагностических тестов и передала их Центру контроля за особо опасными инфекциями Министерства здравоохранения.

Таким образом, если возникнут подозрения в занесении в Азербайджан оспы обезьян из других стран, уже имеются все возможности для лабораторной диагностики случаев заболевания методом ПЦР. В случае выявления подозрительных случаев лабораторное подтверждение заболевания будет обязательным".

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Версия на английском языке Ministry of Health: Azerbaijan has all possibilities for diagnosing monkeypox
Версия на азербайджанском языке SN: "Azərbaycanda meymunçiçəyinin diaqnostikası üçün bütün imkanlar mövcuddur"

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