Минздрав в августе выявил нарушения в 5 аптеках
Здоровье
- 04 сентября, 2025
- 14:50
Центр аналитической экспертизы (ЦАЭ) Минздрава Азербайджана провел в августе проверки в общей сложности в 23 аптеках.
Как сообщили Report в ЦАЭ, из них 12 расположены в Баку, 11 - в других городах и районах республики.
По данным Центра, 8 проверок были плановыми, 14 - внеплановыми.
В 5 аптеках выявлены различные нарушения, по этим фактам составлены соответствующие административные протоколы по статьям 452.1 и 452.3 Кодекса об административных проступках.
Последние новости
15:14
Бакинское метро обслужило более 15 млн пассажиров в августеФинансы
15:13
Талех Кязымов отмечает эффективность мер Центробанка по денежно-кредитной политикеФинансы
15:13
Пярвиз Шахбазов: Джебраилский энергоузел важен для доставки "зеленой" энергии из Азербайджана в Европу через АрмениюЭнергетика
15:11
Фариз Исмаилзаде: ICPC даст сильный импульс развитию IT-сектора в АзербайджанеИКТ
15:02
Бишкек и Ереван в начале 2026 года проведут заседание МПКВ регионе
14:55
Вюсал Халилов: Финансовый сектор цифровизован, но требуется дальнейшее развитиеФинансы
14:55
Ермак обсудил с партнерами Украины практическую реализацию гарантий безопасностиДругие страны
14:54
Билл Паучер: Цифровые компании дают 14 трлн долларов мирового ВВПИКТ
14:51