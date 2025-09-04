Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор Казахстан
    Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор Казахстан

    Минздрав в августе выявил нарушения в 5 аптеках

    Здоровье
    • 04 сентября, 2025
    • 14:50
    Минздрав в августе выявил нарушения в 5 аптеках

    Центр аналитической экспертизы (ЦАЭ) Минздрава Азербайджана провел в августе проверки в общей сложности в 23 аптеках.

    Как сообщили Report в ЦАЭ, из них 12 расположены в Баку, 11 - в других городах и районах республики.

    По данным Центра, 8 проверок были плановыми, 14 - внеплановыми.

    В 5 аптеках выявлены различные нарушения, по этим фактам составлены соответствующие административные протоколы по статьям 452.1 и 452.3 Кодекса об административных проступках.

    аптеки проверки нарушения
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Ötən ay 23 aptekdə yoxlama keçirilib, 5-də nöqsan aşkarlanıb

    Последние новости

    15:14

    Бакинское метро обслужило более 15 млн пассажиров в августе

    Финансы
    15:13

    Талех Кязымов отмечает эффективность мер Центробанка по денежно-кредитной политике

    Финансы
    15:13

    Пярвиз Шахбазов: Джебраилский энергоузел важен для доставки "зеленой" энергии из Азербайджана в Европу через Армению

    Энергетика
    15:11

    Фариз Исмаилзаде: ICPC даст сильный импульс развитию IT-сектора в Азербайджане

    ИКТ
    15:02

    Бишкек и Ереван в начале 2026 года проведут заседание МПК

    В регионе
    14:55

    Вюсал Халилов: Финансовый сектор цифровизован, но требуется дальнейшее развитие

    Финансы
    14:55

    Ермак обсудил с партнерами Украины практическую реализацию гарантий безопасности

    Другие страны
    14:54

    Билл Паучер: Цифровые компании дают 14 трлн долларов мирового ВВП

    ИКТ
    14:51

    Каха Каладзе: Грузия готова начать отношения с США с чистого листа

    В регионе
    Лента новостей