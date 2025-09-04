Ötən ay 23 aptekdə yoxlama keçirilib, 5-də nöqsan aşkarlanıb
Sağlamlıq
- 04 sentyabr, 2025
- 14:10
Səhiyyə Nazirliyi Analitik Ekspertiza Mərkəzi avqust ayında ümumilikdə 23 aptekdə yoxlama keçirib.
Mərkəzdən "Report"a verilən məlumata görə, bu yoxlamalardan 12-si Bakı şəhərində, 11-i isə respublikanın digər şəhər və rayonlarında yerləşən apteklərdə aparılıb.
Yoxlamaların 8-i planlı, 14-ü plandankənar olub.
Aparılan yoxlamalar nəticəsində 5 aptekdə müxtəlif nöqsanlar aşkarlanıb, bu hallarla bağlı İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 452.1 və 452.3 maddələri üzrə müvafiq inzibati protokollar tərtib edilib.
