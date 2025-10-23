Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"

    Минздрав: Случаев заражения ящуром среди населения не зафиксировано

    Здоровье
    • 23 октября, 2025
    • 12:07
    Минздрав: Случаев заражения ящуром среди населения не зафиксировано

    За последние 30 лет в Азербайджане не зарегистрировано ни одного случая заражения ящуром среди населения.

    Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерства здравоохранения.

    Отмечается, что тиражируемая в соцсетях информация о заражении ящуром студентки Бакинского филиала Анатолийского университета Эльнары Газиевой не соответствует действительности.

    "В Азербайджане на протяжении последних 30-ти лет случаи заражения ящуром среди граждан не зарегистрированы. В настоящее время на территории страны не выявлено ни одного случая заболевания или заражения людей данным вирусом. Призываем общество доверять только информации, предоставленной официальными источниками", - говорится в сообщении.

    Минздрав ящур заражение
    Azərbaycanda insanlar arasında dabaq xəstəliyinə yoluxma faktı aşkarlanmayıb - RƏSMİ

    Последние новости

    13:12

    Азербайджан будет представлен на заседании Наблюдательного совета Арбитражного центра ОИС

    Бизнес
    13:12

    Австралия, Япония и Новая Зеландия поддержали механизм потолка цен на нефть из РФ

    Другие страны
    13:04

    Казахстан может построить НПЗ на берегу Каспия

    Энергетика
    13:03

    Завтра в Баку ожидается до 23 градусов тепла

    Экология
    13:02

    Тарык Акын: Исламские финансовые инструменты могут применяться в восстановлении Карабаха

    Финансы
    12:54

    Юнус Абдулов: Азербайджан готов к внедрению исламского банкинга

    Финансы
    12:47

    При Ассоциации банков Азербайджана создается Шариатский совет

    Финансы
    12:46
    Фото

    Путешественники из восьми стран прибыли в Физули

    Карабах
    12:44
    Фото

    Azerconnect Group приняла участие в казахстанско-азербайджанском бизнес-форуме

    ИКТ
    Лента новостей