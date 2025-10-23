Минздрав: Случаев заражения ящуром среди населения не зафиксировано
Здоровье
- 23 октября, 2025
- 12:07
За последние 30 лет в Азербайджане не зарегистрировано ни одного случая заражения ящуром среди населения.
Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерства здравоохранения.
Отмечается, что тиражируемая в соцсетях информация о заражении ящуром студентки Бакинского филиала Анатолийского университета Эльнары Газиевой не соответствует действительности.
"В Азербайджане на протяжении последних 30-ти лет случаи заражения ящуром среди граждан не зарегистрированы. В настоящее время на территории страны не выявлено ни одного случая заболевания или заражения людей данным вирусом. Призываем общество доверять только информации, предоставленной официальными источниками", - говорится в сообщении.
