    Azərbaycanda insanlar arasında dabaq xəstəliyinə yoluxma faktı aşkarlanmayıb - RƏSMİ

    Sağlamlıq
    • 23 oktyabr, 2025
    • 11:38
    Hazırda ölkədə insanlar arasında dabaq xəstəliyinə yoluxma faktı aşkarlanmayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Səhiyyə Nazirliyinin yaydığı açıqlamada qeyd olunub.

    Bildirilib ki, "Anadolu Universitetinin Bakı filialında təhsil alan Elnarə Həziyeva adlı şəxsin guya dabaq xəstəliyinə yoluxması" ilə bağlı sosial şəbəkələrdə yayılan məlumat həqiqətə uyğun deyil:

    "Qeyd edirik ki, Azərbaycanda son 30 il ərzində insanlar arasında dabaq xəstəliyi qeydə alınmayıb. Hazırda ölkə ərazisində bu xəstəliklə bağlı insanlar arasında yoluxma faktı aşkarlanmayıb".

    Səhiyyə Nazirliyi bir daha vətəndaşları yalnız rəsmi mənbələrin təsdiqlədiyi məlumatlara etibar etməyə çağırıb.

