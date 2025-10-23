Azərbaycanda insanlar arasında dabaq xəstəliyinə yoluxma faktı aşkarlanmayıb - RƏSMİ
Sağlamlıq
- 23 oktyabr, 2025
- 11:38
Hazırda ölkədə insanlar arasında dabaq xəstəliyinə yoluxma faktı aşkarlanmayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Səhiyyə Nazirliyinin yaydığı açıqlamada qeyd olunub.
Bildirilib ki, "Anadolu Universitetinin Bakı filialında təhsil alan Elnarə Həziyeva adlı şəxsin guya dabaq xəstəliyinə yoluxması" ilə bağlı sosial şəbəkələrdə yayılan məlumat həqiqətə uyğun deyil:
"Qeyd edirik ki, Azərbaycanda son 30 il ərzində insanlar arasında dabaq xəstəliyi qeydə alınmayıb. Hazırda ölkə ərazisində bu xəstəliklə bağlı insanlar arasında yoluxma faktı aşkarlanmayıb".
Səhiyyə Nazirliyi bir daha vətəndaşları yalnız rəsmi mənbələrin təsdiqlədiyi məlumatlara etibar etməyə çağırıb.
Son xəbərlər
11:51
ARDNF investisiya portfelində qısamüddətli istiqrazların payını artırıbEnergetika
11:50
Şirvanda 87 min manatlıq dələduzluq etməkdə təqsirləndirilən şəxs həbs edilibHadisə
11:49
Çelyabinskdə baş verən partlayışdan sonra matəm elan edilib - YENİLƏNİB-3Region
11:48
Gümrüdəki kütləvi iğtişaşlarla bağlı iş üzrə 13 nəfər həbs edilibRegion
11:47
Zəfər Günü ilə bağlı Bakı-Ağstafa-Bakı xətti üzrə əlavə qatar reysləri təyin edilibİnfrastruktur
11:47
Foto
Xocalının Təzəbinə kəndinə növbəti köç yola salınıbDaxili siyasət
11:44
Ermənistan parlamentində deputatlar üçün 67 min dollarlıq lift quraşdırılacaqRegion
11:44
136 KOB subyektinin məhsullarının ticarət şəbəkələrində satışı təşkil olunubBiznes
11:43