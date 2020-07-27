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Минздрав проведет онлайн-диагностику пациентов c COVID-19

Минздрав проведет онлайн-диагностику пациентов c COVID-19 Минздрав проведет онлайн диагностику пациентов c COVID-19. Так, Министерство здравоохранения запустило новый проект "Телетабабет", в рамках которого посредством видеозвонков будет проводиться дистанционная онлайн-диагностика короновирусных пациентов
Здравоохранение
27 июля 2020 г. 15:56
Минздрав проведет онлайн-диагностику пациентов c COVID-19

Минздрав проведет онлайн-диагностику пациентов c COVID-19. Так, Министерство здравоохранения запустило новый проект "Телетабабет", в рамках которого посредством видеозвонков будет проводиться дистанционная онлайн-диагностика короновирусных пациентов.

Как сообщили Report в министерстве, пилотный проект позволит проводить дистанционную диагностику коронавируса и иных острых респираторных заболеваний.

В рамках пилотного проекта "Телетабабет" пациенты получат возможность обратиться к врачебной помощи в режиме онлайн. Посредством специального мобильного приложения уже началась дистанционная консультация пациентов с коронавирусом.

Так пациенты без симптомов или с легким течением болезни смогут получить врачебную помощь, не приходя в больницу или поликлинику. Использование новой услуги очень удобно и просто, как для врача, так и для пациента. Для этого достаточно загрузить приложение "Доктор онлайн". Посредством приложения пациент сможет общаться с врачом в режиме обычной и видеосвязи.

Подробная информация о правилах использования проекта "Телетабабет" Министерства здравоохранения размещена на жилых объектах и территориальных участках Бакинских городских поликлиник.

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Версия на английском языке Health Ministry to conduct online diagnosis of COVID-19 patients
Версия на азербайджанском языке Səhiyyə Nazirliyi COVID-19 xəstələrinin onlayn diaqnostikasını aparacaq

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