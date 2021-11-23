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Минздрав: Продажа антибиотиков без рецепта запрещена, но правило не работает

Минздрав: Продажа антибиотиков без рецепта запрещена, но правило не работает В стране продажа антибиотиков без рецепта по закону запрещена. Но фактически антибиотики могут купить все желающие. Все это говорит о пустотах в законодательстве.
Здоровье
23 ноября 2021 г. 13:13
Минздрав: Продажа антибиотиков без рецепта запрещена, но правило не работает

В Азербайджане продажа антибиотиков без рецепта по закону запрещена. Но фактически их может купить любой желающий. Все это говорит о пустотах в законодательстве.

Как передает Report, об этом сказала завотделом общественного здоровья и санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Азербайджана Назифа Мурсалова.

Представитель министерства отметила, что трудности, возникшие в период пандемии, еще раз подтвердили это: "Поэтому необходимо принять меры, усилить контроль за отпуском лекарств. Считаю, что переход на электронные рецепты может упорядочить этот процесс. Без централизованного мониторинга невозможно быстро решить проблему".

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Версия на азербайджанском языке Səhiyyə Nazirliyi: “Antibiotiklərin reseptsiz satışına nəzarət gücləndirilməlidir"

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