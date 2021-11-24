О нас
Report Georgia
Аудио новости

Минздрав предупредил граждан о фейковых сообщениях по Whatsapp

Минздрав предупредил граждан о фейковых сообщениях по Whatsapp В последние дни от имени Министерства здравоохранения Азербайджана кибермошенники рассылают пользователям спам-сообщения через Whatsapp.
Здоровье
24 ноября 2021 г. 13:03
Минздрав предупредил граждан о фейковых сообщениях по Whatsapp
0 : 00
0 : 00

В последние дни от имени Министерства здравоохранения Азербайджана кибермошенники рассылают пользователям спам-сообщения через Whatsapp.

Об этом Report сообщили в Министерстве.

"Сообщения отправляются от имени некоего Эмиля Гусейнова, являющегося якобы главным координатором отдела кадров Департамента депо Министерства здравоохранения. В сообщениях говорится, что обращения граждан по различным вакансиям получили положительную оценку, и для подтверждения заявки требуется заплатить 58 манатов.

Мы заявляем, что в Министерстве здравоохранения нет отдела с таким названием, и отправленные сообщения являются спамом.

Просим граждан не верить таким сообщениям от незнакомых лиц и ни в коем случае не производить оплату", - сказали в Министерстве.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоSəhiyyə Nazirliyi saxta vatsap mesajları ilə bağlı vətəndaşlara xəbərdarlıq edib

Экслюзивные новости

Анар Керимов рассказал о проводимых в Министерстве культуры реформах
Анар Керимов рассказал о проводимых в Министерстве культуры реформах
23 ноября 2021 г. 14:54
Фонд YAŞAT потратил на нужды семей шехидов и ветеранов более 48 млн манатов
Фонд YAŞAT потратил на нужды семей шехидов и ветеранов более 48 млн манатов
22 ноября 2021 г. 16:51
Visa о влиянии запрета Amazon на держателей карт в Азербайджане
Visa о влиянии запрета Amazon на держателей карт в Азербайджане
22 ноября 2021 г. 13:23
AstraZeneca: Вакцина Vaxzevria помогла спасти более миллиона жизней
AstraZeneca: Вакцина Vaxzevria помогла спасти более миллиона жизней
22 ноября 2021 г. 10:58
Солдаты армии-победительницы гордо несут службу в Агдаме
ФотоСолдаты армии-победительницы гордо несут службу в Агдаме
20 ноября 2021 г. 11:05
Латвийская художница: Многие видят схожесть моих работ с азербайджанскими коврами
ФотоЛатвийская художница: Многие видят схожесть моих работ с азербайджанскими коврами
19 ноября 2021 г. 17:24
До конца года Украина представит национальную вакцину от COVID-19
До конца года Украина представит национальную вакцину от COVID-19
19 ноября 2021 г. 10:04
В Азербайджане еще 4 диагностических центра объединяются с райбольницами
В Азербайджане еще 4 диагностических центра объединяются с райбольницами
19 ноября 2021 г. 10:02
Список депутатов Милли Меджлиса, живущих на съемной квартире
Список депутатов Милли Меджлиса, живущих на съемной квартире
18 ноября 2021 г. 15:22
В Азербайджан планируется поставить новые модели КАМАЗ поколения К5
В Азербайджан планируется поставить новые модели КАМАЗ поколения К5
18 ноября 2021 г. 14:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi