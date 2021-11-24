Минздрав предупредил граждан о фейковых сообщениях по Whatsapp

В последние дни от имени Министерства здравоохранения Азербайджана кибермошенники рассылают пользователям спам-сообщения через Whatsapp.

В последние дни от имени Министерства здравоохранения Азербайджана кибермошенники рассылают пользователям спам-сообщения через Whatsapp.

Об этом Report сообщили в Министерстве.

"Сообщения отправляются от имени некоего Эмиля Гусейнова, являющегося якобы главным координатором отдела кадров Департамента депо Министерства здравоохранения. В сообщениях говорится, что обращения граждан по различным вакансиям получили положительную оценку, и для подтверждения заявки требуется заплатить 58 манатов.

Мы заявляем, что в Министерстве здравоохранения нет отдела с таким названием, и отправленные сообщения являются спамом.

Просим граждан не верить таким сообщениям от незнакомых лиц и ни в коем случае не производить оплату", - сказали в Министерстве.