Минздрав: Получившие поддельные COVID-паспорта представляют опасность для здоровья каждого из нас

"Азербайджан входит в число первых стран, начавших внедрение вакцины. Государство тратит огромные средства на закупку вакцин для защиты здоровья граждан. Но, к сожалению, в последнее время участились факты выдачи поддельных сертификатов о вакцинации. Это

"Азербайджан входит в число первых стран, начавших внедрение вакцины. Государство тратит огромные средства на закупку вакцин для защиты здоровья граждан. Но, к сожалению, в последнее время участились факты выдачи поддельных сертификатов о вакцинации. Это приводит к росту случаев инфицирования и распространению разного рода суждений о вакцинации, не имеющих под собой научной основы".

Как сообщает Report, такое мнение высказал заведующий отделом медиа и коммуникаций Минздрава Парвиз Абубекиров, отвечая на вопрос о поддельных сертификатах о вакцинации.

По его словам, благодаря авторитету Президента Азербайджана на международной арене, нашей стране удалось закупить достаточное количество вакцин различных производителей. П.Абубекиров отметил, что фальшивые сертификаты о вакцинации порождают недоверие к вакцинам среди населения.

"Правоохранительные органы принимают жесткие меры против тех, кто продает поддельные сертификаты о вакцинации, и общественность регулярно информируется об этом. Граждане, столкнувшись с такими случаями, должны сообщить об этом в соответствующие государственные органы. Это мошенничество представляет опасность для здоровья каждого из нас”, - отметил П.Абубекиров.