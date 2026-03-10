Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Минздрав оштрафовал пять аптек за продажу рецептурных препаратов без рецепта

    Здоровье
    • 10 марта, 2026
    • 13:04
    Минздрав оштрафовал пять аптек за продажу рецептурных препаратов без рецепта

    Минздрав Азербайджана выявил в феврале в пяти аптеках случаи продажи рецептурных препаратов без предъявления рецепта.

    Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Центре аналитической экспертизы Министерства здравоохранения.

    В ведомстве отметили, что по фактам нарушений были составлены административные протоколы по статье 452.1 КоАП.

    Согласно статье, за отпуск рецептурных лекарственных препаратов без рецепта или нарушение правил продажи препаратов несовершеннолетним предусмотрен штраф в размере от 150 до 250 манатов.

    Минздрав Азербайджана
    Ötən ay Azərbaycanda beş aptekdə reseptsiz dərman satışı aşkarlanıb
    Ты - Король

    Последние новости

    13:19

    Антимонопольный орган проверяет возможные нарушения в службе мелиорации

    Бизнес
    13:05

    В Лерике изъято 20 кг наркотиков

    Происшествия
    13:04

    Минздрав оштрафовал пять аптек за продажу рецептурных препаратов без рецепта

    Здоровье
    13:02

    В Армении приняли решение о задержании брата экс-президента Саргсяна

    В регионе
    12:52

    Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в Конституцию Нахчывана

    Внутренняя политика
    12:52

    СМИ: В Персидском заливе примерно 77% танкеров продолжают стоять на якоре

    Другие страны
    12:46

    Профицит госбюджета Азербайджана за 2 месяца составил около 1,7 млрд манатов

    Финансы
    12:46

    Венгрия запретила экспорт нефти, бензина и дизтоплива

    Другие страны
    12:44

    СВР Армении: Зафиксированы случаи вмешательства сил за рубежом в избирательные процессы в стране

    В регионе
    Лента новостей