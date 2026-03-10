Минздрав оштрафовал пять аптек за продажу рецептурных препаратов без рецепта
Здоровье
- 10 марта, 2026
- 13:04
Минздрав Азербайджана выявил в феврале в пяти аптеках случаи продажи рецептурных препаратов без предъявления рецепта.
Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Центре аналитической экспертизы Министерства здравоохранения.
В ведомстве отметили, что по фактам нарушений были составлены административные протоколы по статье 452.1 КоАП.
Согласно статье, за отпуск рецептурных лекарственных препаратов без рецепта или нарушение правил продажи препаратов несовершеннолетним предусмотрен штраф в размере от 150 до 250 манатов.
Последние новости
13:19
Антимонопольный орган проверяет возможные нарушения в службе мелиорацииБизнес
13:05
В Лерике изъято 20 кг наркотиковПроисшествия
13:04
Минздрав оштрафовал пять аптек за продажу рецептурных препаратов без рецептаЗдоровье
13:02
В Армении приняли решение о задержании брата экс-президента СаргсянаВ регионе
12:52
Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в Конституцию НахчыванаВнутренняя политика
12:52
СМИ: В Персидском заливе примерно 77% танкеров продолжают стоять на якореДругие страны
12:46
Профицит госбюджета Азербайджана за 2 месяца составил около 1,7 млрд манатовФинансы
12:46
Венгрия запретила экспорт нефти, бензина и дизтопливаДругие страны
12:44