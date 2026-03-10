Минздрав оштрафовал пять аптек за продажу рецептурных препаратов без рецепта

Минздрав Азербайджана выявил в феврале в пяти аптеках случаи продажи рецептурных препаратов без предъявления рецепта.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Центре аналитической экспертизы Министерства здравоохранения.

В ведомстве отметили, что по фактам нарушений были составлены административные протоколы по статье 452.1 КоАП.

Согласно статье, за отпуск рецептурных лекарственных препаратов без рецепта или нарушение правил продажи препаратов несовершеннолетним предусмотрен штраф в размере от 150 до 250 манатов.