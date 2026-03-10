Ötən ay Azərbaycanda beş aptekdə reseptsiz dərman satışı aşkarlanıb
Sağlamlıq
- 10 mart, 2026
- 12:30
Azərbaycanda fevral ayında beş aptekdə reseptlə buraxılmalı olan dərman vasitələrinin reseptsiz satışı aşkarlanıb.
Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq Səhiyyə Nazirliyi Analitik Ekspertiza Mərkəzindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, sözügedən apteklərə İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 452.1-ci maddəsi (apteklərdə resept təqdim edilməklə buraxılmalı olan dərman vasitələrinin reseptsiz buraxılmasına və ya yetkinlik yaşına çatmayanlara dərman vasitələrinin buraxılması qaydalarının pozulmasına görə yüz əlli manatdan iki yüz əlli manatadək məbləğdə cərimə edilir) üzrə cərimə protokolları tərtib edilib.
