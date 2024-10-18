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Минздрав организовал в Физули очередное медицинское обследование населения

Минздрав организовал в Физули очередное медицинское обследование населения В рамках программы "Великое возвращение" на освобожденные от оккупации территории Министерство здравоохранения продолжает проводить мобильные обследования граждан, а также информационно-просветительские акции по пропаганде здорового образа жизни.
Здоровье
18 октября 2024 г. 14:28
Минздрав организовал в Физули очередное медицинское обследование населения

Министерство здравоохранения Азербайджана, в рамках программы "Великое возвращение" на освобожденные от оккупации территории, продолжает проводить мобильные обследования граждан.

Как сообщает Report, очередное подобное мероприятие состоялось 18 октября. Медицинский персонал Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии Министерства здравоохранения провел в городе Физули обследование граждан.

Основной целью акции является оценка состояния здоровья граждан, проживающих в Физулинском районе, диагностика для раннего выявления травм, переломов и растяжений, а также оказание оперативного медицинского вмешательства для устранения проблем, вызванных травмами и повреждениями. Кроме того, акция направлена на восстановление функциональных возможностей граждан и повышение качества жизни использованием программ посттравматической реабилитации, проведение информационно-просветительских мероприятий по защите населения от травматических повреждений и предотвращению подобных проблем в будущем.

Гражданам, имеющим проблемы со здоровьем, были предоставлены профессиональные медицинские консультации и назначено соответствующее лечение.

Помимо этого, проведена диагностика заболеваний позвоночника, болезней нервной системы, опорно-двигательного аппарата, всех видов травматологических и ортопедических заболеваний.

Врачи НИИ травматологии и ортопедии предоставили участникам мероприятия рекомендации, которые помогут им быстро и эффективно реабилитировать здоровье.

В целом, в рамках акции около 100 граждан прошли общий медицинский осмотр.

Следует отметить, что Минздрав планирует регулярно проводить медицинские осмотры и информационно-просветительские мероприятия на освобожденных от оккупации территориях.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSəhiyyə Nazirliyi Füzulidə əhalinin tibbi müayinələrini təşkil edib

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