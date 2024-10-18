Минздрав организовал в Физули очередное медицинское обследование населения

Министерство здравоохранения Азербайджана, в рамках программы "Великое возвращение" на освобожденные от оккупации территории, продолжает проводить мобильные обследования граждан.
Как сообщает Report, очередное подобное мероприятие состоялось 18 октября. Медицинский персонал Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии Министерства здравоохранения провел в городе Физули обследование граждан.
Основной целью акции является оценка состояния здоровья граждан, проживающих в Физулинском районе, диагностика для раннего выявления травм, переломов и растяжений, а также оказание оперативного медицинского вмешательства для устранения проблем, вызванных травмами и повреждениями. Кроме того, акция направлена на восстановление функциональных возможностей граждан и повышение качества жизни использованием программ посттравматической реабилитации, проведение информационно-просветительских мероприятий по защите населения от травматических повреждений и предотвращению подобных проблем в будущем.
Гражданам, имеющим проблемы со здоровьем, были предоставлены профессиональные медицинские консультации и назначено соответствующее лечение.
Помимо этого, проведена диагностика заболеваний позвоночника, болезней нервной системы, опорно-двигательного аппарата, всех видов травматологических и ортопедических заболеваний.
Врачи НИИ травматологии и ортопедии предоставили участникам мероприятия рекомендации, которые помогут им быстро и эффективно реабилитировать здоровье.
В целом, в рамках акции около 100 граждан прошли общий медицинский осмотр.
Следует отметить, что Минздрав планирует регулярно проводить медицинские осмотры и информационно-просветительские мероприятия на освобожденных от оккупации территориях.