Минздрав объяснил причину долгого ожидания результатов ПЦР-тестов

Министерство здравоохранения Азербайджана назвало причины долгого ожидания результатов ПЦР-тестов на выявление COVID-19.

Министерство здравоохранения Азербайджана назвало причины долгого ожидания результатов ПЦР-тестов на выявление COVID-19.

Как сообщает Report, эксперт министерства, генетик Закир Байрамов, сообщил, что исследование взятых образцов методом Полимеразной цепной реакции (ПЦР) проводится в несколько этапов.

По словам специалиста, ДНК сначала извлекается из образца, а затем проводится амплификация (считывание на приборе): "Для проведения этапа амплификации необходимо помещать в прибор образцы анализов 96 человек (например, если тест проводится на аппарате CFX96 BioRad). В период пика нецелесообразно помещать в аппарат меньшее количество образцов анализов из-за потери времени. С учетом всех трех этапов (выделение ДНК, амплификация и сбор образцов и отправка их в один пункт) для проведения исследования 96 ПЦР-тестов необходимо 3-4 часа, а на исследование 10-20 тыс. тестов требуется много времени. Поэтому в последние дни наблюдаются задержки с получением гражданами результатов анализов".